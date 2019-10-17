Son Dakika Haberleri: Türkiye, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü sırada
Son Dakika Spor Türkiye, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü sırada

Türkiye, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü sırada

1 saat önce

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) kulüp ve ülke sıralamaları FIBA tarafından duyuruldu.

Türkiye, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü sırada, System.String[]

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) kulüp ve ülke sıralamaları FIBA tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, turnuvaya katılım konusunda net ve şeffaf ilkeler belirleyen BCL'nin, hem kulüp hem de ülke sıralamalarını içeren bir erişim listesi geliştirdiği belirtildi.

Ülke sıralamasında Türkiye üçüncü gösterilirken, kulüp sıralamasında Teksüt Bandırma üçüncü, Beşiktaş Sompo Sigorta da beşinci durumda yer aldı.

Kulüp sıralamasının performansa göre toplanan puanlarla oluştuğu, bu sıralamanın BCL'ye katılan kulüplerin sınıflandırılmasında ve kura çekimlerinin çeşitli aşamalarında kullanılacağı kaydedildi. Son üç sezonda toplanan puanların, her yeni sezonun sıralaması belirlenmeden önce dikkate alınacağı ifade edildi.

Kulüplerin topladığı puanlarla oluşturulan BCL Ülke Sıralaması ise yıllık olarak kazanılan toplam puanın, aynı sezon turnuvaya o ülkeden katılan kulüp sayısına bölünmesiyle belirleniyor.

Bu sıralamanının, her ülkeden BCL'nin çeşitli aşamalarına katılacak kulüp sayısını belirlemek için kullanılacağı aktarıldı.

basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır
Türk hackerler, terör örgütü PYD'ye yakın onlarca internet sitesini erişime kapattı Avrupa ülkesinden Türkiye'ye destek geldi: Yaptırımı desteklemiyoruz Türkiye'ye iniş yapan Mike Pence'in gergin yüz ifadesi dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:09:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü sırada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]