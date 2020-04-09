Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'uncu basamaktaki yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, Nisan ayı FIFA dünya sıralamasında 29'uncu basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol organizasyonlarının ertelendiği ve turnuvalar için takvim değişikliğine gidildiği hatırlatıldı.

Türkiye 'nin bin 494 puanla 29. basamakta bulunduğu klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci ve Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.

Bir sonraki FIFA Dünya Sıralaması, 11 Haziran'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan

1 - Belçika 1765

2 - Fransa 1733

3 - Brezilya 1712

4 - İngiltere 1661

5 - Uruguay 1645

6 - Hırvatistan 1642

7 - Portekiz 1639

8 - İspanya 1636

9 - Arjantin 1623