Son Dakika Haberleri: Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi
Son Dakika Spor Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi - Son Dakika Spor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalan ve Andorra'yı 2-0 mağlup ederek finallere adını yazdıran ay-yıldızlı ekip, 1494 puana ulaştı ve 3 basamak çıkarak 29. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, bir basamak çıkan Hırvatistan 6'ncı, bir basamak düşen Portekiz ise 7'nci oldu.

En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 136'ncılığa yerleşen Myanmar kaydetti. Bir basamak çıkarak 25'inci olan Venezuela ise sıralama tarihindeki en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Aralık'ta açıklanacak.


Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1765 -
2Fransa 1733 -
3Brezilya 1712 -
4İngiltere1661 -
5Uruguay1645 -
6Hırvatistan

1642 +1
7Portekiz

1639 -1
8 İspanya 1636 -
9 Arjantin

1623

 -
10Kolombiya

1622 -

A Milli Futbol Takımı, Andorra, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı
Babası rahatsızlandı, yerine 12 yaşındaki oğlu geçti Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 19:11:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]