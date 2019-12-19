Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29. basamakta tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29. basamakta tamamladı - Son Dakika Spor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29. basamakta tamamladı

6 saat önce

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29. basamakta tamamladı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin 2019'u bin 494 puanla 29. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

Belçika, geçen senenin ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en büyük çıkışını ise geçen sene aralık ayından bu yana 38 basamak atlayarak 93. sıradan 55'inciliğe yükselen Katar gerçekleştirdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Şubat 2020'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1765 -
2Fransa 1733 -
3Brezilya 1712 -
4İngiltere1661 -
5Uruguay1645 -
6Hırvatistan

1642 -
7Portekiz

1639 -
8 İspanya 1636 -
9 Arjantin

1623

 -
10Kolombiya

1622 -

A Milli Futbol Takımı, Belçika, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:46 Kaynak: AA
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