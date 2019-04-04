Son Dakika Haberleri: Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında Yükseldi

Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında Yükseldi

1 saat önce

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 39. basamağa yükseldi.

Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında Yükseldi, System.String[]
Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 39. basamağa yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki iki maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1457 puanla iki basamak yükselerek 39. sıraya çıktı.

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin elemelerdeki rakiplerinden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.

Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 40'ıncı, Arnavutluk 62'nci, Andorra 134'üncü, Moldova ise 171'inci sırada yer aldı.

Sonraki dünya sıralaması, 14 Haziran'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1737 -
2Fransa1734 -
3Brezilya1676 -
4İngiltere1647 +1
5Hırvatistan1621 -1
6Uruguay1613 +1
7Portekiz1607 -1
8İsviçre1604 -
9İspanya1601

 -
10Danimarka1586 -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA

Futbol, Türkiye, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Spor
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