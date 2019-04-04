Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında Yükseldi
1 saat önce
Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 39. basamağa yükseldi.
Türkiye
Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği
(FIFA) dünya sıralamasında 39. basamağa yükseldi.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki iki maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1457 puanla iki basamak yükselerek 39. sıraya çıktı. Belçika
'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin elemelerdeki rakiplerinden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa
, ikinci sırada kalmaya devam etti.
Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda
40'ıncı, Arnavutluk
62'nci, Andorra
134'üncü, Moldova
ise 171'inci sırada yer aldı.
Sonraki dünya sıralaması, 14 Haziran'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1737
| -
|2
|Fransa
|1734
| -
|3
|Brezilya
|1676
| -
|4
|İngiltere
|1647
| +1
|5
|Hırvatistan
|1621
| -1
|6
|Uruguay
|1613
| +1
|7
|Portekiz
|1607
| -1
|8
|İsviçre
|1604
| -
|9
|İspanya
|1601
| -
|10
|Danimarka
|1586
| -
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA
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