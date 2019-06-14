Son Dakika Haberleri: Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi
Son Dakika Spor Haber

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi

1 saat önce

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. basamağa yükseldi.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi, System.String[]
Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. basamağa yükseldi.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki bir maçı kaybedip üç maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1467 puanla iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.
Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin 8 Haziran'da grup maçında 2-0 yendiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.
Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 35'inci, Arnavutluk 66'ncı, Andorra 139'uncu, Moldova ise 170'inci sırada yer aldı.
Sonraki dünya sıralaması, 25 Temmuz'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1746 -
2Fransa1718 -
3Brezilya1681 -
4İngiltere1652 -
5 Portekiz1631 +2
6Hırvatistan1625 -1
7İspanya1617 +2
8 Uruguay 1615 -2
9 İsviçre 1605
 -1
10Danimarka1589 -
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:34 Kaynak: AA
Türkiye, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına alındı Kıbrıs'taki 'seri cinayet'te yürek yakan diyalog İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim F-35 programıyla ilgili gizli belgeler basına sızdı! Türkiye risk altında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:34:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]