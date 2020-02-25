"Türkiye Fikir Kongresi"nde Sezai Karakoç'un eserleri okunacak

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen "Türkiye Fikir Kongresi" bu yıl mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'un "İslam'ın Dirilişi", "İnsanlığın Dirilişi" ve "Diriliş Neslinin Amentüsü" kitapları üzerine gerçekleştirilecek.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2.'si düzenlenecek kongreyle, fikri alanda öncü kişilerin gençlere tanıtılması hedefleniyor.

Geçen yıl Necip Fazıl Kısakürek ve eserleri üzerine düzenlenen program bu yıl Sezai Karakoç ve onun "İslam'ın Dirilişi", "İnsanlığın Dirilişi" ve "Diriliş Neslinin Amentüsü" kitapları üzerinden şekillenecek.

Üniversite öğrencilerine yönelik programa başvuranlar, "Karakoç ve diriliş fikriyatı" konulu konferanslara ve kitap tahlil gruplarına katılabilecek.

Türkiye genelinde 26 Nisan'da yapılacak yazılı sınavda dereceye giren öğrenciler hem çeşitli ödüller kazanacak hem de İstanbul'da 9-10 Mayıs'ta düzenlenecek final kampına katılma şansı bulacak.

İki günlük final kampına ilk 18 erkek ve 18 kız öğrenci katılacak. Kampta öğrenciler, belirlenen kitaplar üzerine raporlar yazarak jüri önünde sunacak.

Sınavlarda başarılı olacak öğrencilere verilecek ödüller arasında kitap seti, yurt dışı dil eğitimi ve yurt dışı gezisi bulunuyor.

Programa "https://fikirkongresi.tugva.org/" sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.