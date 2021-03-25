Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: "Mescid-i Aksa'nın etrafına Yahudi mahalleleri oluşturulmasını endişeyle takip ediyoruz" - Son Dakika

Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: "Mescid-i Aksa'nın etrafına Yahudi mahalleleri oluşturulmasını endişeyle takip ediyoruz"

25.03.2021 18:53
Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan:

Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Filistinlilerin evlerinden, yurtlarından edilmesi insanlık suçu oluştururken, insanlık tarihinin önemli bir değeri olan tarihi eserlerin ve İslam medeniyetinin, kültürel değerlerin yok...

Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Filistinlilerin evlerinden, yurtlarından edilmesi insanlık suçu oluştururken, insanlık tarihinin önemli bir değeri olan tarihi eserlerin ve İslam medeniyetinin, kültürel değerlerin yok edilmesi, evrensel mirasa karşı yapılan bir saldırıdır. Mescid-i Aksa'nın etrafındaki yerleşim yerlerine, mahallelere Yahudilerin yerleştirilmesini, Yahudi mahalleleri oluşturulmasını endişeyle takip ediyoruz" dedi.

Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, BMM'de basın toplantısı düzenledi. Dünyanın Covid virüsü ile mücadele ettiğini hatırlatan Turan, "Ülkemiz ve bütün dünya Covid-19 virüsü ile mücadele ederken Filistin halkı, bu ağır mücadelenin yanında Siyonist rejimin baskı ve şiddet politikaları altında hayatta kalmaya çalışmaktadır. İsrail, ırkçı ve ayrımcı bir tutumla, Filistinlilere ulaşacak ilaç, aşı, tıbbi malzeme gibi sağlık ekipmanlarını kısıtlamakta, giden yardımları engellemektedir. Bombalarla, kurşunlarla katledemedikleri Filistin halkını virüs karşısında çaresiz bırakarak ölümle başbaşa bırakmaktadır. Bildiğiniz gibi İsrail hapishanelerinde tutsak olan Filistinlilere aşı yapılmaması konusunda TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop, İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin'e bir mektup göndermişti. Kendisine duyarlılığı için teşekkür ediyorum. İsrail yönetiminin böylesine insani bir konuda bile gaddarca bir tutum izlemesi, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların kararlarını dikkate almadığı anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Turan, binlerce Filistinli ailenin evleri başlarına yıkıldığını ve içindeki eşyalarını bile alamadan evlerinden atıldıklarını belirterek, "Makinalarla, dozerlerle adeta insanlığın vicdanını yıkan İsrail hak ve hukuk tanımayan, kan ve gözyaşıyla beslenen bir anlayışı bütün feryatlara rağmen sürdürmektedir. Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararları, uluslararası hukuku ihlal etmesinin en yeni örneğidir. Filistinlilerin evlerinden, yurtlarından edilmesi insanlık suçu oluştururken, insanlık tarihinin önemli bir değeri olan tarihi eserlerin ve İslam medeniyetinin, kültürel değerlerin yok edilmesi, evrensel mirasa karşı yapılan bir saldırıdır. Mescid-i Aksa'nın etrafındaki yerleşim yerlerine, mahallelere Yahudilerin yerleştirilmesini, Yahudi mahalleleri oluşturulmasını endişeyle takip ediyoruz. Bu politika neticesinde bugüne kadar 19 adet yasa dışı yerleşim yeri inşa edilmiş ve yaklaşık 250 bin Yahudi boşaltılan, tahliye edilen Filistinlilerin evlerine yerleştirmiştir. 900 binden fazla bir nüfusa sahip olan Kudüs'te halen 400 bine yakın Filistinli ikamet etmektedir" dedi. - ANKARA

Filistin, Türkiye, Yahudi, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: 'Mescid-i Aksa'nın etrafına Yahudi mahalleleri oluşturulmasını endişeyle takip ediyoruz' - Son Dakika


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