Son Dakika Haberleri: Türkiye, Fına Marathon Swim World Series'de Kulaç Atacak

Türkiye, Fına Marathon Swim World Series'de Kulaç Atacak

2 saat önce

FINA Marathon Swim World Series'e katılacak olan Türkiye Açık Su Yüzme Milli Takımı, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Türkiye, Fına Marathon Swim World Series'de Kulaç Atacak, System.String[]
FINA Marathon Swim World Series'e katılacak olan Türkiye Açık Su Yüzme Milli Takımı, Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

16 Şubat'ta Doha'da düzenlenecek olan FINA Marathon Swim World Series de Türkiye Yüzme Milli Takımı da yarışacak. Bir gün sürece yarışlarda mücadele edecek Türkiye Milli Takımı kafilesinde şu isimler yer alıyor: Baret Avedikoğlu (Kafile Başkanı), Sinan Ölüş, Ali Özmen (Antrenör), Aleyna Nur Sungur, Batuhan Ecrin Pınar (Sporcu).

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:18 Kaynak: DHA

Doha, Türkiye, Spor
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