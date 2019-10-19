Düzce Atlantis Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Kulübü Sporcusu Naz Zorlu, İstanbul 'da düzenlenen 11-12 yaş ulusal gelişim bölge yüzme müsabakasında Türkiye finali için kulaç atıyor. - DÜZCE

12 yaş ulusal gelişim müsabakasında Düzceli yüzücü Naz Zorlu Türkiye finalleri için kulaç atıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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