Türkiye finali için kulaç atıyor
2 saat önce
12 yaş ulusal gelişim müsabakasında Düzceli yüzücü Naz Zorlu Türkiye finalleri için kulaç atıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:36 Kaynak: İHA
12 yaş ulusal gelişim müsabakasında Düzceli yüzücü Naz Zorlu Türkiye finalleri için kulaç atıyor.
Düzce Atlantis Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Sporcusu Naz Zorlu, İstanbul'da düzenlenen 11-12 yaş ulusal gelişim bölge yüzme müsabakasında Türkiye finali için kulaç atıyor. - DÜZCE
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