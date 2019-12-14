Türkiye finalinden bronz madalya ile döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye finalinden bronz madalya ile döndü - Son Dakika Spor

Türkiye finalinden bronz madalya ile döndü

7 saat önce

12 yaş ulusal gelişim müsabakası Türkiye finalinde Düzceli Naz Zorlu bronz madalya almaya hak kazandı.

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12 yaş ulusal gelişim müsabakası Türkiye finalinde Düzceli Naz Zorlu bronz madalya almaya hak kazandı.


Ankara'da düzenlenen 11-12 yaş ulusal gelişim müsabakası Türkiye finallerinde kulaç atan Atlantis Spor Kulübü sporcusu Naz Zorlu Türkiye kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 50 metre sırtüstü yüzme – 50 metre serbest yüzme ve 100 metre sırtüstü yüzme yarışlarına katılan Naz Zorlu bronz madalya almaya hak kazandı.


Kulüp antrenörü Çetin Çelebioğlu "Türkiye şampiyonasında sporcumuz ile iyi derece alarak Düzce'mizi en iyi şekilde temsil etti" dedi. - DÜZCE

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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