Türkiye Finans 2019'da 8.4 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans 2019'da 8.4 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Finans 2019'da 8.4 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

7 saat önce

Türkiye Finans, 300 milyon liralık yılın son kira sertifikası ile birlikte 2019 yılı boyunca toplam 8 milyar 400 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Türkiye Finans 2019'da 8.4 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti, System.String[]

Türkiye Finans, 300  milyon liralık yılın son kira sertifikası ile birlikte 2019 yılı boyunca toplam 8 milyar 400 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

""Şirketimizin, talep toplamasını 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı toplam 300.000.000 lira nominal değerdeki kira sertifikası ihraçlarının; biri 90 gün vadeli 150 milyon lira ve diğeri 178 gün vadeli 150 milyon lira olmak üzere satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur."

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Aynı gün içinde farklı vade seçenekleri ile gerçekleştirdiğimiz toplam 300 milyon lira değerdeki ihraç işlemleri ile yatırımcıya kolay pozisyon alabileceği esnek koşullar sunarak piyasanın ilgi ve talebini arttırdık. 2019 yılı boyunca yüksek tutarlı sukuk işlemleri gerçekleştirerek piyasayı fonlamaya devam ettik. Bankamız bu yıl toplamda 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.9 büyürken; katılım bankaları olarak üzerimize düşeni yapmalı, sürdürülebilir büyümenin önemli bir parçası olan katılım finans sistemindeki yatırım enstrümanlarının işlevselliğini artırmalıyız. Devlet teşvikleri, özel sektörün desteği ve kurun istikrar kazanması gibi olumlu gelişmeler, piyasalardaki finansal araçlara ilgiyi artırırken; Türkiye Finans olarak 2020 yılında da katılım bankacılığının en değerli yatırım enstrümanlarını yatırımcılarımıza sunmaya, ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Finans, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un 11 ayında Türkiye'ye 48 milyonu aşkın turist geldi
Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler

Son Dakika Haberleri
18:32 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Bakü, TürkAkım'ı başından beri destekledi" - Son Dakika Ekonomi
18:28 Godiva'dan Ülker Bisküvi'ye 138 milyon dolarlık temettü ödemesi - Son Dakika Ekonomi
18:20 Kardemir'den savunma sanayisine çelik üretim desteği - Son Dakika Ekonomi
18:18 BİST100 yüzde 0.94 yükseldi, dolar 5.94 lirada - Son Dakika Ekonomi
18:18 Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
17:19 TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor - Son Dakika Ekonomi
17:09 Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 18:40:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Finans 2019'da 8.4 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]