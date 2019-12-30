Türkiye Finans, 2019'da 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika
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Türkiye Finans, 2019'da 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti

6 saat önce

Türkiye Finans, bu yıl 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti.

Türkiye Finans, 2019'da 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti, System.String[]

Türkiye Finans, bu yıl 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin 17 Aralık'ta yurt içi piyasaya sunduğu, 300 milyon lira tutarlı 90 ve 178 gün vadeli yeni kira sertifikası ihracını tamamladı. Türkiye Finans, aralık ayı ihraç işlemiyle birlikte tüm yıl boyunca toplam 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etmiş oldu.

Halka arz yöntemi ile satışı gerçekleştirilen kira sertifikasının özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, "Şirketimizin, talep toplamasını 12-13 Aralık'ta gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı toplam 300 milyon TL nominal değerdeki kira sertifikası ihraçlarının; biri 90 gün vadeli 150 milyon TL ve diğeri 178 gün vadeli 150 milyon TL olmak üzere satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir." denildi.

"Yatırım enstrümanlarının işlevselliğini artırmalıyız"

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, konuya ilişkin değerlendirmesinde, aynı gün içerisinde farklı vade seçenekleri ile gerçekleştirdikleri toplam 300 milyon lira değerindeki ihraç işlemleri ile yatırımcıya kolay pozisyon alabileceği esnek koşullar sunarak piyasanın ilgi ve talebini arttırdıklarını belirtti.

2019 boyunca yüksek tutarlı sukuk işlemleri gerçekleştirerek piyasayı fonlamaya devam ettiklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Bankamız, bu yıl toplamda 8 milyar 400 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti. Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyürken, katılım bankaları olarak üzerimize düşeni yapmalı, sürdürülebilir büyümenin önemli bir parçası olan katılım finans sistemindeki yatırım enstrümanlarının işlevselliğini artırmalıyız. Devlet teşvikleri, özel sektörün desteği ve kurun istikrar kazanması gibi olumlu gelişmeler, piyasalardaki finansal araçlara ilgiyi artırırken, Türkiye Finans olarak 2020 yılında da katılım bankacılığının en değerli yatırım enstrümanlarını yatırımcılarımıza sunmaya, ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Türkiye Finans, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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