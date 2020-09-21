Türkiye Finans'a IDC Türkiye'den birincilik ödülü - Son Dakika

Türkiye Finans'a IDC Türkiye'den birincilik ödülü

Türkiye Finans, IDC Türkiye CIO Ödülleri'nin "Future Of Work/İşin Geleceği" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye Finans'a IDC Türkiye'den birincilik ödülü, System.String[]

Türkiye Finans, IDC Türkiye CIO Ödülleri'nin "Future Of Work/İşin Geleceği" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın açıklamasına göre, Banka, iş dünyasındaki global dijital trendleri eş zamanlı olarak hayata geçirmeye devam ediyor.

Hem müşterileri hem de çalışanları için dijitalleşmeyi iş yapış süreçlerine entegre eden Banka, IDC Türkiye tarafından dijital olarak düzenlenen "IDC Türkiye CIO Ödülleri" töreninde "Future Of Work/İşin Geleceği" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Finans, bu ödülü, insan kaynakları alanında yenilikçi bakış açısıyla bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Next Bilgi Sistemleri Yetenek Yönetimi Programı" ile almaya hak kazandı.

Bilgi sistemleri çatısı altındaki yetenekler için uzun süreli gelişim planlamalarını tasarlamak amacıyla başlatılan program, bilgi sistemleri alanında kariyer fırsatları için çalışanları hazır ve donanımlı hale getirerek geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

"Çalışanlarımızın geleceklerini destekleyen uygulamalara devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, çalışanların geleceklerini destekleyen ve onların gelişimlerine yatırım yapan öncü uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Güncel teknolojik yaklaşımları, sektör dinamiklerini, banka stratejilerini ve çalışanların gelecek hedeflerini bir araya getirerek Banka'ya özel bir program tasarladıklarını aktaran Büyükyıldırım, şunları kaydetti:

"Program, Banka'mızdaki tüm bilgi sistemleri çalışanlarını kapsıyor. Çalışma süresini ve çalışılan süre içerisindeki performans çıktılarını programa dahil olabilmek için genel kriterler olarak belirledik. Genel kriterleri sağlayan bilgi sistemleri çalışanları için potansiyel değerlendirme araçları, teknik ve davranışsal yetkinlik temelli değerlendirme merkezi uygulamalarıyla geleceğin teknoloji liderliğine aday yetenekleri belirledik. Süreç, yetenekler için gelişim yolculuğu ile devam ediyor."

Büyükyıldırım, her yıl gerçekleşecek programla çalışanlar için kariyer ve gelişim yolculuklarını destekleyerek geleceğe hazırlanmalarını, kurum içinse sürdürülebilir bir yaklaşımla geleceğin teknoloji liderlerinin Banka içinden yetiştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Katılım Bankası, Türkiye Finans, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans'a IDC Türkiye'den birincilik ödülü - Son Dakika Ekonomi

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