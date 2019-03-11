Son Dakika Haberleri: Türkiye Finans'a "Türkiye'nin En İyi İslami Bankası" Ödülü

Türkiye Finans'a "Türkiye'nin En İyi İslami Bankası" Ödülü

1 saat önce

Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans, Islamic Finance News okuyucularının oylarıyla "Türkiye'nin En İyi İslami Bankası" ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Finans'a
Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans, Islamic Finance News okuyucularının oylarıyla "Türkiye'nin En İyi İslami Bankası" ödülünün sahibi oldu.


Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, İslami bankacılık alanında başarılı hizmetler sunan kurumları ödüllendiren Islamic Finance News platformu okuyucularının "Türkiye'deki En İyi İslami Banka" sorusuna verdikleri oylarla "Ülkelere Göre En İyi İslami Banka" kategorisinde birinci seçildi.


10 Mart'ta Dubai'de Ritz Carlton DIFC otelde düzenlenen ödül töreninde, "Türkiye'nin En İyi İslami Bankası" ödülünü Türkiye Finans adına Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun aldı.


2013, 2014 ve 2015 yıllarında da aynı ödülü almaya hak kazanan Türkiye Finans, dördüncü kez Türkiye'nin En İyi İslami Bankası seçilerek uluslararası arenada başarılarını ödüllerle taçlandırmayı sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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