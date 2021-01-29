Türkiye Finans, aktif büyüklüğünü 81,3 milyar liraya yükseltti

Türkiye Finans Katılım Bankası, aktif büyüklüğünü geçen yıl sonuna göre yüzde 55 artışla 81,3 milyar liraya yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, salgın döneminin zorlu finansal koşullarında müşterilerinin yanında olmak amacıyla kullandırdığı nakdi fonları yüzde 43 arttırarak 47,7 milyar TL'ye ulaştırırken, birikimlerini değerlendirebilmeleri için sunduğu çeşitli fon toplama ürünleri ile yüzde 44'lük bir artışla toplanan fon hacmini 57,4 milyar TL'ye çıkardı.

Türkiye Finans, 28 Ocak 2021 tarihinde KAP'a yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı mali bilançosunu duyurdu.

2020 yılı finansal verileri değerlendirildiğinde sürdürülebilir büyüme vizyonunu devam ettiren Türkiye Finans, toplam aktif büyüklüğünü yüzde 55 artışla 81,3 milyar liraya ulaştırdı.

İnsan odaklı finans yönetimi anlayışıyla salgın ve normalleşme dönemlerinde toplumun farklı kesimlerine yönelik desteklerini sürdüren banka, ülke ekonomisine ve reel sektöre ayırdığı kaynağı, geçen yıl sonuna göre yüzde 40 arttırarak 57 milyar TL'ye çıkardı.

2020 yılında salgın nedeniyle finansal ihtiyaçları artan müşterilerinin yanında olmak amacıyla kullandırdığı nakdi fonları geçen yıl sonuna göre yüzde 43 arttıran Türkiye Finans, 47,7 milyar TL'ye ulaştırdı.

Aynı dönemde gayri nakdi fon büyüklüğü ise yüzde 23 artışla 9 milyar lira oldu. Topladığı katılım fonlarında yüzde 44 artış kaydeden banka müşterilerinin birikimlerini değerlendirmek amacıyla geliştirdiği fon toplama ürünleri sayesinde 57,4 milyar TL tutarında fon topladı. Özkaynak karlılığını kayda değer bir artışla yüzde 13 seviyesinin üzerine çıkaran banka, 2020 yılı özkaynak toplamı ise yüzde 14 artışla 5,5 milyar TL oldu.

Dijitalleşmenin etkisini arttırdığı yeni dönemde dijital bankacılık yatırımlarının etkisiyle 2020 yılını yüzde 55 oranında bir büyüme ile kapatan Türkiye Finans, dijital kanallara eklenen yenilikçi ve müşteri odaklı yeni fonksiyonlar ile aktif mobil müşteri sayısını 2019 yılına göre yüzde 39, dijital kanallardaki işlem hacmini ise yüzde 47 arttırdı. Banka, 2020 yılında 2019'a kıyasla uzaktan dijital müşteri başvuru sayısını üç kat, müşteri edinimi sayısını ise iki kat arttırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, 2020 yılının tüm zorlu şartlarına rağmen önceliklerini insan olarak belirlediklerini ve bu anlayışla hayata geçirdikleri toplumsal fayda odaklı çalışmalarla yılı yüzde 55 büyüme ile kapattıklarını belirtti.

Akşam, şunları kaydetti:

"İnsana yatırım yapmanın değerini bir kez daha anladığımız pandemi döneminde, çalışanlarımızdan ve müşterilerimizden başlayarak tüm paydaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz insan odaklı finans yönetiminde başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık. Doğru kurgulanmış stratejiler ve koşullara uygun olarak belirlediğimiz hedeflerin etkisiyle yıl sonu beklentilerimize hedeflerimizin üzerinde bir performansla ulaştık.

Pandemi döneminde sektör içindeki konumumuzu korumanın yanı sıra önemli bir yükseliş ivmesi yakalayarak ekonomiye, reel sektöre ve toplumsal dinamiklere kayda değer bir katma değer sağladık. Kullandırdığımız fonlarla ülke ekonomisine 57 milyar lira değer katarak; müşterilerimizin artan finansman ihtiyaçlarının yanı sıra birikimlerini en doğru şekilde değerlendirme taleplerini eksiksiz olarak karşıladık. İlkleri sektöre kazandıran bir kurum olarak, 2020 yılında da katılım bankacılığı sektörüne henüz bu sektörle tanışmamış yeni müşteriler katarak öncü kuruluş olmayı sürdürdük."

Salgın döneminde finansal ve sosyal ihtiyaçları artan müşterileri için ekonomik ve toplumsal fayda odaklı destek paketleri hayata geçirdiklerini belirten Akşam, "Birlik ve beraberlik duygusu ile ülkemiz için, insanımız için değer yaratmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Türkiye Finans olarak bu anlayışla eliminizi taşın altına koyduk ve ülkemiz için sorumluluk aldık. Çok kısa zamanda hızlı kararlar alarak sağlık çalışanları, kamu görevlileri, öğretmenler, 65 yaş üzeri büyüklerimiz, esnaf ve KOBİ'lerimiz gibi toplumun farklı kesimleri için destek paketleri devreye aldık." ifadelerini kullandı.

Akşam, daha önce hayata geçirdikleri dijitalleşme yatırımlarının etkisiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde tespit ettiklerini kaydederek, onlara kolay, hızlı ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan yenilikçi hizmetler sunduklarını belirtti.

Akşam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde de rekabet çıtasını yükseltecek olan dijital bankacılık alanında mevcut ürün ve hizmetlerimizi yenilikçi özellikler ile güçlendirmeyi, uzaktan müşteri ediniminin başlayacağı bu yıl müşterilerimize zaman ve mekandan bağımsız uçtan uca dijitalleşmiş hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Küresel bankacılık uygulamalarında öne çıkan görüntülü görüşme, kağıtsız süreçler, API ve dijital imza gibi yöntemleri hayata geçirerek müşterilerimize gerçek bir dijital bankacılık deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da insan odaklı yaklaşımımızı ve yenilikçilik kültürümüzü tüm süreçlerimize yansıtmaya, ürün ve hizmet portföyümüzü geliştirmeye, müşterilerimize temas ettiğimiz her kanalı güçlendirerek hem bankamızı hem de katılım bankacılığının bankacılık sektöründen aldığı payı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."