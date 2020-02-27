Türkiye Finans ile Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliği arasında protokol imzalandı

Türkiye Finans Katılım Bankası ile Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) İzmir İl Temsilciliği arasında sendikaya kayıtlı memurlara bankacılık işlemlerinde kolaylık sunulması amacıyla protokol imzalandı.

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın açıklamasına göre, banka, iş dünyasının farklı kesimleri ile protokoller imzalamaya devam ediyor.

Banka, bu kapsamda Türkiye Finans Ege Perakende Bölge Satış Müdürü Nilgün Deveci, Türkiye Finans İzmir Şube Müdürü Alper Can ve Kamu-Sen İzmir İl Başkanı İrfan Toksoy'un katılımıyla Türkiye KAMU-SEN İzmir İl Temsilciliği ile protokol imzaladı.

Düşük maliyetli finansman ve bankacılık hizmetlerini de kapsayan protokol çerçevesinde, temsilciliğe kayıtlı 25 bin memura bankacılık işlemlerinde kolaylık ve avantaj sunacak. Protokol, memurlara, avantajlı kar payı oranlarıyla finansman ihtiyaçlarını karşılama imkanı da sağlıyor.