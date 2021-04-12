Türkiye Finans'ın iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına uluslararası ödül - Son Dakika

Türkiye Finans Katılım Bankası, hayata geçirdiği kurum içi uygulamalarla British Safety Council tarafından verilen "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye Finans Katılım Bankası açıklamasına göre, banka, İngiltere'de iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuatların ve standartların geliştirilmesi konusunda yetkin bir kurum olan British Safety Council tarafından verilen "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'yle fark oluşturan iş sağlığı ve güvenliği performansını uluslararası alanda kanıtlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, söz konusu ödülü çalışanlarına verdikleri değerin bir yansıması olarak gördüklerini dile getirdi.

"Sektöre öncülük eden uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Büyükyıldırım, şunları kaydetti:

"Sağlığın önemini bir kez daha anladığımız pandemi döneminde ilave olarak hayata geçirdiğimiz iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarıyla 'Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'ne layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. 'Önce Sağlık' odağında devreye aldığımız etkili uygulamalar, doğru yönetim stratejisi ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimiz ile bankamızın çalışanlarına verdiği değerin uluslararası otoriteler tarafından da onaylanmış olduğunu görüyoruz. Dünyada bu sene 63'üncüsü verilen ve çok köklü bir ödül olan 'Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nü alan tek katılım bankası olarak sektöre öncülük eden uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Banka çalışanlarının daha güvenli ve sağlıklı koşullarda işlerini yapabilmeleri için bir aksiyon planı açıklamıştı

Öte yandan açıklamaya göre, salgın döneminde kurum içerisinde çok sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri alan Türkiye Finans, salgın başlar başlamaz, çalışanlarının daha güvenli ve sağlıklı koşullarda işlerini yapabilmeleri için bir aksiyon planı açıklamıştı. Çalışan ve toplum sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberler doğrultusunda müşterileri, çalışanları ve kamu sağlığı konusunda en üst seviye önlemleri çok hızlı bir şekilde alan banka, 1 Haziran 2020 itibarıyla bankacılık sektöründe bir ilki gerçekleştirerek genel müdürlük bünyesinde esnek çalışma modeli JEST'i hayata geçirmiş ve şubelerde haftalık dönüşümlü çalışma sistemine geçmişti.???????