Türkiye Finans, Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali'nin finansörü oldu

Türkiye Finans, Güriş Holding grup şirketi olan İzdem Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ tarafından Afyon Sandıklı'da yapımına başlanan Kocatepe Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) Türkiye'deki tek finansörü oldu.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın 79 milyon avro nakit, 28 milyon avro gayri nakdi olmak üzere toplam 107 milyon avro kaynak sağladığı Kocatepe RES projesinde, 4 megavat gücünde 25 türbinin kurulumu gerçekleştirilecek.

116 metre kule yüksekliği ve 127 metre kanat çapına sahip türbinler, özel tasarımları sayesinde düşük ve orta güçteki rüzgarlarda bile yüksek güç üretebilme özelliklerine sahip olacak.

Kocatepe RES'in ilk türbinleri elektrik üretimine başlarken, santralin 2020'nin mart ayı sonuna kadar tümüyle devreye girmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında 100 megavat kurulu güce sahip olacak tesiste, enerji üretiminin yılda yaklaşık 255 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

"Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği açısından önemli bir yatırım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam, Kocatepe RES'i, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği açısından önemli bir yatırım olarak gördüklerini belirtti.

Türkiye'nin sürdürülebilir enerji üretimine güçlü bir katkı sağlayacağını düşündükleri projenin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Akşam, "Türkiye Finans olarak ülkemize katkı sağlayacak, özellikle de yenilenebilir enerji, ulaştırma, lojistik, liman ve ihracata yönelik tevsi yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için finansal destek hedefimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.