Türkiye Finans, Mardin Memur-Sen ile protokol imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans, Mardin Memur-Sen ile protokol imzaladı - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Finans, Mardin Memur-Sen ile protokol imzaladı

6 saat önce

Türkiye Finans, devlet memurları ve kamu personellerine destek olmak amacıyla Mardin Memur Sendikaları Konfederasyonu (Mardin Memur-Sen) ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Türkiye Finans, Mardin Memur-Sen ile protokol imzaladı, System.String[]

Türkiye Finans, devlet memurları ve kamu personellerine destek olmak amacıyla Mardin Memur Sendikaları Konfederasyonu (Mardin Memur-Sen) ile yeni bir iş birliğine imza attı.


Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu iş birliği kapsamında Türkiye Finans, Mardin Memur-Sen üyelerine belli muafiyetler sunarak, avantajlı bankacılık hizmetleri ile devlet memurlarına desteğini sürdürecek.


Türkiye Finans Katılım Bankası, Mardin Memur-Sen konfederasyon üyelerinin finansman ihtiyaçlarında avantajlı kar payı oranları sunarken üyelerin yeni açtığı katılım hesaplarında da ilave kar paylaşım havuzları uyguluyor.


Üyelere hesap işletim ücreti muafiyeti ile birlikte, kurumsal internet şube ve mobil şube üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlerinde ücretsiz EFT ve havale imkanı sağlıyor.


Mardin Memur-Sen'de gerçekleştirilen imza törenine, Türkiye Finans Doğu Anadolu Perakende Bölge Satış Müdürü Ferit Öziş, Türkiye Finans Mardin Şube Müdürü Orhan Özoğlu, Mardin Memur-Sen Başkanı Eyyüp Değer, Genel Sekreteri Mehmet Selim Ünverdi ve Başkan Yardımcıları Abdulsamet Yılmaz, Ümit Unat, Abdulkadir Kurtuluş ve Sabahattin Genç katıldı.

Türkiye Finans, Memur Sen, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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