Türkiye Finans, salgınla mücadeleye ayırdığı kaynağı 8 milyon liraya çıkardı - Son Dakika
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Türkiye Finans, salgınla mücadeleye ayırdığı kaynağı 8 milyon liraya çıkardı

6 saat önce

Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye'de salgına karşı yürütülen özverili mücadelede, sağlık çalışanlarının ve tüm ihtiyaç sahiplerinin öncelikli ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 8 milyon lira kaynak ayırdı.

Türkiye Finans, salgınla mücadeleye ayırdığı kaynağı 8 milyon liraya çıkardı, System.String[]

Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye'de salgına karşı yürütülen özverili mücadelede, sağlık çalışanlarının ve tüm ihtiyaç sahiplerinin öncelikli ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla 8 milyon lira kaynak ayırdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, nakit akışı bozulan veya bozulacağını ön gören ticari ve bireysel müşterileri için sunduğu Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi destek paketinin yanı sıra sadece sağlık çalışanlarını kapsayan ikinci bir paketi daha devreye sokan Türkiye Finans şimdi de Biz Bize Yeteriz sloganıyla hayata geçirilen Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek ülke ekonomisine ve milli dayanışmaya katkı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye Finans, Biz Bize Yeteriz sloganıyla hayata geçirilen Milli Dayanışma Kampanyası'na da katkı sunarak salgınla topyekün mücadele kapsamında 8 milyon lira kaynak ayırdığını duyurdu.

Türkiye Finans ekonomi destek paketlerinin yanı sıra çalışanları, müşterileri ve kamu sağlığı için en üst seviye önlemler almaya devam ediyor.

Bu süreçte Banka, genel müdürlük bünyesinde uzaktan çalışma modeli ve şubelerde haftalık dönüşümlü çalışma modeline geçiş, merkez ofis ve tüm şubelerin düzenli olarak dezenfeksiyonu, genel müdürlük ve şubelerde rutin ateş kontrolü, termal kamera uygulaması gibi hızla hayata geçirdiği önlemleriyle dikkat çekiyor.

"Türkiye Finans olarak en başından bu yana salgınla mücadeleyi çok ciddiye alarak önlemlerimizi geniş tuttuk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, Türk insanının en büyük özelliğinin zor günlerde sergilediği milli birlik ve beraberlik ruhu olduğunu, aynı ruhla ve fedakarlıkla bu zor günlerin atlatılacağını kaydetti.

Akşam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı, tedavi görenlere acil şifalar diliyorum. Türkiye Finans olarak en başından bu yana salgınla mücadeleyi çok ciddiye alarak önlemlerimizi geniş tuttuk. Çalışanlarımız ve müşterilerimizden başlayarak Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yönlendirmeleri doğrultusunda pek çok tedbiri erkenden aldık. Ardından müşterilerimizin ekonomik zorluklar yaşayabileceğini ön görerek hızlı bir şekilde ekonomi destek paketini devreye aldık. Aynı zamanda zor koşullar altında mücadele veren sağlık çalışanlarımızın sesine kulak vererek sadece onlara özel uygulamalar hayata geçirdik. En başından beri amacımız, topluma fayda sağlayan farklı kesimlerin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek en hızlı ve doğru şekilde karşılamak oldu. Aldığımız geri dönüşler attığımız her adımın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha bize gösterdi.

Ülkemize sağladığımız katkıları pekiştirmek amacıyla şimdi de Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdiğimizi duyurmak isteriz. Türkiye Finans olarak ülkemizin en kısa zamanda hayata tekrar, şevkle ve hevesle katılması için kaynak ayırmaya devam ediyoruz ve bu kaynağı 8 milyon liraya çıkardığımızı söylemekten mutluluk duyuyoruz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mücadelede emek veren, bu zor günleri atlatmak için azim ve sabır gösteren herkese teşekkürü bir borç biliriz."

Akşam, salgının Türkiye ekonomisine olan etkilerini azaltmak amacıyla bireysel ve ticari müşterileri için ekonomi destek paketi sunduklarının bir kez daha altını çizerek, banka müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları fonlara ilişkin taksit ödemelerini 30 Haziran 2020 tarihine kadar erteleyebileceklerini, bireysel müşterilere de kredi kartı ödemelerinde ilave finansman desteği sağlayabileceklerini belirtti.


Sadece sağlık çalışanlarına özel sundukları destek paketini de hatırlatan Akşam, "Banka olarak, sağlık personeli olan müşterilerimizin mevcut finansman ödemelerini talep etmeleri halinde ek bir kar payı olmadan 6 ay erteliyoruz. Bu imkanın yanı sıra sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştıracağını düşündüğümüz pek çok faydayı da bir arada sunuyoruz. Ayrıca sağlık çalışanlarının öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne 10 bin adet koruyucu tulum bağışında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye Finans, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:44 Kaynak: AA

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