Türkiye Finans'tan 340 Milyon Liralık Kira Sertifika Arzı

Türkiye Finans Katılım Bankası, 12-13-14 Aralık tarihlerinde talep toplaması yapılan 340 milyon lira değerinde, 94 gün vadeli kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Türkiye Finans Katılım Bankası, 12-13-14 Aralık tarihlerinde talep toplaması yapılan 340 milyon lira değerinde, 94 gün vadeli kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte Türkiye Finans, 2018 yılında kira sertifikası ihraçlarında toplam 3 milyar 500 milyon liraya yakın değere ulaştı.



Türkiye Finans'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin, yatırımcılardan gelen yoğun talebe istinaden 340 milyon lira değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 18 Aralık 2018 tarihinde 94 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.



Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanırken, yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:



"Şirketimizin, talep toplamasını 12-13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 340 milyon lira nominal değerdeki, 94 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur."



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye Finans olarak 340 milyon lira değerindeki Aralık ayı kira sertifikası halka arzımız ile birlikte, 2018 yılında reel ekonomiye yaklaşık 3 milyar 500 milyon liralık katma değer sağladık. Ekonomiye reel katkı prensibiyle büyümesini sürdüren bankamız, sektörü yüksek finansmanla destekleme hedefini bu yıl da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. Kira sertifikası ihraçlarımıza olan ilginin artmasına paralel olarak, 2019 yılında da işlem hacmimizi artırıp, üretim ve insana dayalı ekonomik faaliyetlerimizi ülkemizle buluşturmaya devam etmeyi planlıyoruz."

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