Türkiye Finans'tan 450 milyon liralık kira sertifikası halka arzı

Türkiye Finans, 450 milyon lira tutarında kira sertifikası ihraç etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, talep toplaması 22, 23 ve 24 Ekim'de yapılan halka arz işlemi 88 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Sene başından bu yana toplamda yaklaşık 7 milyar 700 milyon liralık kira sertifikası ihraç eden Türkiye Finans, piyasaya yüksek hacimli fon sağlayarak ülkemizin ekonomik büyümesini teşvik ediyor.

Türkiye Finans'ın iştiraki TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin 450 milyon lira tutarındaki kira sertifikası halka arzı, 28 Ekim 2019 tarihinde, 88 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Bu tutarla birlikte Banka, sene başından bu yana 7 milyar 700 milyon lira değerinde kira sertifikası ihraç etti.

Türkiye Finans, bireysel ve kurumsal yatırımcıların talepleri doğrultusunda artırdığı kira sertifikası ihraçlarıyla reel sektörü büyütmeye ve piyasayı fonlamaya devam edecek.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen kira sertifikalarının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şirketimizin, talep toplamasını 22, 23 ve 24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 450.000.000 TL nominal değerdeki 88 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. İhraca ilişkin dağıtım sonuçları ekte yer almaktadır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun şunları kaydetti:

"2019 yılını yüksek tutarlı kira sertifikası ihraçlarıyla tamamlamak üzereyiz. Sene başından bu yana toplamda 7 milyar 700 milyon liralık kira sertifikası ihraç ederek piyasayı ve reel sektörü fonlamayı sürdürdük. Bu sayede yatırımcının ilgi ve talebini artırırken, ülke ekonomisini, katılım bankacılığının en değerli yatırım enstrümanlarından biri olan kira sertifikaları ile büyütmeye devam ediyoruz. 2020 yılında da Bankamızın sağladığı yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz."