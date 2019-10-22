Son Dakika Haberleri: Türkiye Finans'tan "Çocuklara Gönül Veren" projesi
Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans'tan 'Çocuklara Gönül Veren' projesi

Türkiye Finans'tan "Çocuklara Gönül Veren" projesi

1 saat önce

Türkiye Finans, banka çalışanlarından oluşan İyilik Kulübü gönüllüleri ile "Çocuklara Gönül Ver" sosyal sorumluluk projesi kapsamında ülkemiz genelindeki çocukların hikayelerini değiştirmeye devam edecek.

Türkiye Finans'tan

Türkiye Finans, banka çalışanlarından oluşan İyilik Kulübü gönüllüleri ile "Çocuklara Gönül Ver" sosyal sorumluluk projesi kapsamında ülkemiz genelindeki çocukların hikayelerini değiştirmeye devam edecek.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans İyilik Kulübü gönüllüleri Erzurum ve Mardin'de iki köy ilkokulunu ziyaret ederek okullarda oyun parkları kurdu.

Öğrencilerin ve okul öğretmenlerinin bizzat katıldığı, eğlenceli saatlerin yaşandığı kurulumun ardından gönüllüler, Banka bünyesinde toplanan oyuncakları da öğrencilerle paylaştı.

Geçen sene "Bir kitap da senden olsun, geleceğimiz umutla dolsun" diyerek yola çıkan Türkiye Finans, "Çocuklara Gönül Ver" projesi kapsamında 6 ildeki 6 okulda "Çocuklara Gönül Ver" kitaplıkları kurdu. Proje sayesinde Türkiye Finans, İyilik Kulübü üyeleri aracılığıyla geçen yıl ihtiyaç sahibi bine yakın çocuğu 8 binden fazla kitapla buluşturdu.

Türkiye genelindeki 310 şubesi bulunan Türkiye Finans, "Çocuklara Gönül Ver" sosyal sorumluluk projesi ile Türkiye'nin birçok ilindeki çocukları sevindirmeye devam edecek.

Türkiye Finans çalışanlarının desteği ile devam eden İyilik Kulübü bu sene yılında 3 binden fazla çocuğun dileğini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Türkiye Finans, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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