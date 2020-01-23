Türkiye Finans'tan "Destek Çek" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Finans'tan 'Destek Çek' uygulaması - Son Dakika

Türkiye Finans'tan "Destek Çek" uygulaması

7 saat önce

Türkiye Finans, çeklerin karşılıksız çıkmasının önüne geçen "Destek Çek" ile KOBİ ve tüm tüzel kimlikli müşterilerinin destekçisi olmaya devam ediyor.

Türkiye Finans'tan

Türkiye Finans, çeklerin karşılıksız çıkmasının önüne geçen "Destek Çek" ile KOBİ ve tüm tüzel kimlikli müşterilerinin destekçisi olmaya devam ediyor.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Destek Çek sayesinde çek ödemesi olan müşteriler, hesaplarında yeterli bakiye yoksa veya hesapları müsait olsa bile talep edilmesi halinde çeklerini limitleri dahilinde fon kullandırarak ödeyebiliyor.

Böylece Destek Çek ile fonlaması gerçekleşen müşterilerin çeklerinin karşılıksız çıkma ve kurum itibarını kaybetme riski ortadan kalkıyor.

Şirketlerin nakit akışlarını yönetmesine imkan tanıyan faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesindeki uygulama, geri ödeme planlarıyla da uygun kar oranı ve vade avantajı sunuyor.

Çeklerin fonlanabilmesi için çek kesilmeden önce Katılım Bankacılığı Vekalet Formu'nun imzalanması ve çekin vadesine kadar ilgili faturanın Türkiye Finans şubelerine bildirilmesi yeterli oluyor.

Müşteriler, Destek Çek uygulamasıyla ilgili detaylı bilgiye Türkiye Finans şubelerinden erişebiliyor.

Türkiye Finans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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