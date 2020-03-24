Türkiye Finans'tan ekonomiye destek paketi

Türkiye Finans, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ekonomisine olan etkilerini azaltmak amacıyla bireysel ve ticari müşterilerine özel 6 maddeden oluşan kapsamlı destek paketini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans nakit akışı bozulan veya bozulacağını öngören tüm bireysel ve ticari müşterilerinin talep etmeleri halinde kullanmış oldukları fonlara ilişkin taksit ödemelerini 30 Haziran 2020 tarihine kadar erteliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye ekonomisinde oluşabilecek hasarı hafifletmek için kendilerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını belirterek, ilk günden itibaren tüm önlemleri almak için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

Akşam, gelinen aşamada salgının ekonomiye olan etkilerini azaltmak amacıyla bireysel ve ticari müşterileri için bir dizi uygulamayı hayata geçirdiklerini aktararak, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı, tedavi görenlere acil şifalar dileyerek başta sağlık görevlileri olmak üzere salgınla mücadele konusunda çalışan herkese teşekkür etti.

6 maddelik ekonomiye destek paketi

Akşam, Türkiye Finans Katılım Bankası olarak 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılacak başvurular çerçevesinde aldıklar önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Türkiye Finans'ın bireysel ve ticari tüm finansman müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları fonlara ilişkin taksit ödemeleri, nakit akışlarına uygun şekilde, 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenebiliyor. Bireysel müşterilere, talep etmeleri halinde kredi kartı ödemelerinde ilave finansman desteği sağlanıyor. Ticari, KOBİ ve mikro ölçekteki müşterilerin mevcut finansmanları ihtiyaç halinde nakit akışlarına uygun olarak yeniden yapılandırılıyor.

Esnaf ve KOBİ müşteriler öncelikli olmak üzere, tüm ticari nitelikteki müşterilere faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yeni finansman imkanları sağlanıyor. Personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelere, limitleri dahilinde 3 aylık maaş giderleri kadar, 3 ay ödemesiz 24 aya kadar vadelerde fon imkanı sunuluyor. Halihazırda bireysel müşterilerine uygulanan dijital kanallar üzerinden ücretsiz EFT ve Havale işlemi uygulamasını, 30 Haziran 2020 tarihine kadar tüm müşterilerine sunuyor."

"Sektör ayrımı olmaksızın gerekli desteği vereceğiz"

Bankanın salgın sebebiyle nakit akışı olumsuz etkilenen işletmelere, bu uygulamalar dışında da sektör ayrımı olmaksızın gerekli desteği vereceğini vurgulayan Akşam, müşterilerinin mobil şube, internet şube, iletişim merkezi ve ATM'lerden şubelerine uğramadan finansal işlemlerini gerçekleştirebileceklerini de hatırlattı.

Murat Akşam, şubelere gelmek zorunda olan müşteriler için de 08.30-17.00 saatlerinde kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceklerini de aktardı.

Müşterilerin nakit ihtiyaçları için alınan önlemler

Kovid-19 salgının önlemek amacıyla ilk andan itibaren önlemler alan ve şubelerinde yüzde 50 daha az personelle dönüşümlü çalışma modeline geçen Türkiye Finans, müşterilerinin nakit ihtiyaçları için de pek çok önlemi bir arada aldı.

Türkiye Finans ATM'lerinden 24 saat boyunca ücretsiz para çekme limitini günlük 5 bin TL'ye çıkaran banka, müşterilerine 8 bin 700'ü aşkın ATM noktasından hizmet sunmaya devam ediyor. Ayrıca banka, kredi kartıyla tek seferde yapılabilen temassız işlem üst sınırını da 120 TL'den 250 TL'ye yükseltti.