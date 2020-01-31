Türkiye Finans'tan Elazığ'daki müşterilerine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Finans'tan Elazığ'daki müşterilerine destek - Son Dakika

Türkiye Finans'tan Elazığ'daki müşterilerine destek

6 saat önce

Türkiye Finans, ikametgahı Elazığ olan ve diğer illerde oturup işlemlerini Elazığ'da gerçekleştiren tüm bireysel, esnaf ve küçük işletme sahibi müşterilerinin talep etmeleri durumunda finansman ödemelerini 3 ay, kredi kartı ödemelerinde ise isteğe bağlı olmaksızın son ödeme tarihini 6 Nisan'a...

Türkiye Finans'tan Elazığ'daki müşterilerine destek, System.String[]

Türkiye Finans, ikametgahı Elazığ olan ve diğer illerde oturup işlemlerini Elazığ'da gerçekleştiren tüm bireysel, esnaf ve küçük işletme sahibi müşterilerinin talep etmeleri durumunda finansman ödemelerini 3 ay, kredi kartı ödemelerinde ise isteğe bağlı olmaksızın son ödeme tarihini 6 Nisan'a kadar erteleme imkanı sunuyor.


Türkiye Finans açıklamasına göre, banka, Elazığ depreminin ardından müşterilerine destek olmak amacıyla harekete geçti.


Banka, adresi Elazığ olan ve diğer illerde oturup işlemlerini Elazığ'da gerçekleştiren tüm bireysel, esnaf ve küçük işletme sahibi müşterilerinin talep etmeleri halinde finansman ödemelerini 3 ay, kredi kartı ödemelerini ise talep olmaksızın, son ödeme tarihi 6 Nisan olacak şekilde kar payı uygulamadan erteliyor.


28 Ocak itibarıyla geçerli olan bu uygulama ile depremden olumsuz etkilenen vatandaşlara, 3 ay boyunca bankacılık ödemelerinde kolaylık sunulması amaçlanıyor. Deprem desteği kapsamına giren Türkiye Finans müşterileri, kredi kartı ödemelerini 6 Nisan tarihine kadar yapamasalar dahi gecikmeye girmeyecekler ve eğer isterlerse ödemelerini bu tarihten önce yapabilecekler. Finansman ürünleri için de erteleme süresi boyunca aylık taksit tutarlarına kar payı eklenmeyecek.


Öte yandan, Türkiye Finans, Elazığ ve Harput şubeleri ile Elazığ'daki vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye Finans, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü
Elazığ depreminden etkilenen depremzedeler kira fırsatçılarına tepki gösterdi Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:48:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Finans'tan Elazığ'daki müşterilerine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]