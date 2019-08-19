Türkiye Finans'tan İhracat Destek Finansmanı

Türkiye'nin en iyi katılım bankası seçilen Türkiye Finans, ihracatçıya destek olacak 'İhracat Destek Finansmanı'nı müşterilerine sundu. 2019 yıl sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında; ihracatçı firmalara uygun finansman imkanı sağlanıyor

2005 yılından bu yana güçlü sermaye yapısı ve vizyonuyla faaliyet gösteren Hayata Katılım Bankası Türkiye Finans, müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunan kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Banka, piyasaya sunduğu İhracat Destek Finansmanı ile ihracatın geliştirilmesine destek olurken ihracatçı firmalara uygun kar payı ve esnek vade avantajlarıyla finansman sağlamayı amaçlıyor. İhracatçı firmalara Özel İndirimli Masraf Paketleri de sunan kampanya ihracatçının kullandığı tüm Euro ve USD finansman ihtiyaçlarını da kapsıyor. İhracat Destek Finansmanı kampanyası 2019 yıl sonuna kadar devam edecek.

Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam, "Türkiye Finans Katılım Bankası olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına avantajlı çözümler sunan kampanya ve uygulamalarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi ihracat, ülkenin ve firmalarının büyüyerek rekabet gücünü artırması bakımından büyük önem arz ediyor. Hem dünya pazarlarından pay alımını sağlaması; hem de ülkemizi dünya ülkeleri arasında ekonomik refaha ulaştırması açısından ihracat yapan firmaların desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bundan yola çıkarak hayatın her alanına katılım stratejimize uygun olarak ihracatçı firmalara özel finansman erişimi sağlayacak İhracat Destek Finansmanı kampanyamızı piyasaya sunduk. Kampanyamız ile müşterilerimize uygun vade ve avantajlı oranlarla finansman desteği sağlıyoruz. Bu desteğimizle ekonomimizin küresel boyutlara taşınmasını sağlayan firmalarımızın yanında olmaktan dolayı mutluyuz. Türkiye'nin en iyi katılım bankası Türkiye Finans olarak önümüzdeki dönemde müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi.