Son Dakika Haberleri: Türkiye Finans'tan Toplu Konut Finansmanı

Türkiye Finans'tan Toplu Konut Finansmanı

34 dakika önce

Türkiye Finans, ev sahibi olmak isteyen müşterilerini toplu konut finansmanı ile buluşturuyor.

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Türkiye Finans, ev sahibi olmak isteyen müşterilerini toplu konut finansmanı ile buluşturuyor.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, banka, ev sahibi olmak isteyen müşterilerinin ihtiyaçlarını yepyeni bir konut finansmanı ile karşılıyor.

Anlaşmalı toplu konut projelerinden ev almak isteyen müşterilerine 120 aya kadar yüzde 0,99 kar oranıyla konut finansmanı sunan Türkiye Finans'ın yeni kampanyası 30 Haziran'a kadar devam edecek. Banka, müşterilerine konut değerinin yüzde 80'i oranında finansman olanağı sunuyor.

Türkiye Finans, "Hayata Katılım Bankası" stratejisi ile Türkiye genelindeki 306 şubesi ile müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye ve onların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünler sunmaya devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:15 Kaynak: AA

Türkiye Finans, Türkiye, Ekonomi
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