Son Dakika Haberleri: Türkiye Finans'tan Türk lirası birikimleri için e-Katılma hesabı
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Türkiye Finans'tan Türk lirası birikimleri için e-Katılma hesabı

1 saat önce

Türkiye Finans, "Katılmamak Elde Değil" kampanyası kapsamında müşterilerine Türk lirası birikimlerini yüksek kar payı oranlarıyla değerlendirebilecekleri e-Katılma hesabını hizmete sundu.

Türkiye Finans'tan Türk lirası birikimleri için e-Katılma hesabı, System.String[]

Türkiye Finans, "Katılmamak Elde Değil" kampanyası kapsamında müşterilerine Türk lirası birikimlerini yüksek kar payı oranlarıyla değerlendirebilecekleri e-Katılma hesabını hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden müşterilerinin Türk lirası birikimlerini yüksek kar payı oranlarıyla değerlendirebilecekleri e-Katılma hesabını hizmete soktu. Müşteriler, e-Katılma hesaplarındaki Türk lirası birikimlerinde karın yüzde 90'ını alarak yüksek getiri elde edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, şunları kaydetti:

"Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak hayata geçirdiğimiz e- Katılma hesabı ile müşterilerimizi, Türk lirası birikimlerini değerlendirmeye davet ediyoruz. Bireysel bankacılık alanında sunduğumuz ürün ve hizmetlerle müşterilerimizi işimizin merkezine koymaya devam ediyor ve bireysel bankacılık alanında geliştirdiğimiz bir diğer hizmetimiz olan Masrafsızlık paketi ile onların hayatlarına katılmayı sürdürüyoruz. Müşterilerimiz, bu paket kapsamında mobil ve internet şubelerinden yapacakları bankacılık işlemlerinde EFT ve havale ücretinden muaf olacak. Üstelik Bankamızın kredi kartı Happy Bonus Zero Kart'a da ömür boyu kart aidatı ödemeden sahip olabilecek, Türkiye genelindeki 8 bin 700'den fazla ATM'den indirimli veya komisyonsuz olarak para çekebilecek. Türkiye Finans olarak müşterilerimizin hayatlarına kolaylıklar katmaya devam edeceğiz."

e-Katılma hesabının avantajlarından yararlanmak isteyen Türkiye Finans müşterileri şubeye gitmeden mobil ve internet şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek.

Türkiye Finans, Türkiye, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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