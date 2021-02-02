Türkiye Finans'tan üst seviye bankacılık segmenti Ala - Son Dakika

Türkiye Finans'tan üst seviye bankacılık segmenti Ala

02.02.2021 11:29
Türkiye Finans'tan üst seviye bankacılık segmenti Ala, System.String[]

Türkiye Finans Katılım Bankası, devreye aldığı üst seviye bankacılık segmenti Ala ile müşterilerine ve ailelerine yepyeni bir bankacılık deneyimi sunuyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası, devreye aldığı üst seviye bankacılık segmenti Ala ile müşterilerine ve ailelerine yepyeni bir bankacılık deneyimi sunuyor.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, banka, üst segment müşterileri ve ailelerinin ihtiyaçlarına özel geliştirdiği Ala Bankacılık segmenti ile ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerle dolu bir dünyanın kapılarını açıyor.

Türkiye Finans, geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle üst düzey bankacılık hizmetlerinin tek bir çatı altında toplandığı Ala segmenti ile bankanın varlıklı müşterilerine ve ailelerine avantajlarla dolu bankacılık hizmetleri sunacak. Ala Bankacılık müşterileri, bankanın sunduğu üst seviye hizmet ve ayrıcalıklarından hızlı ve kolay bir şekilde faydalanabilecek.

Türkiye Finans Ala müşterileri, özel dizayn edilen Ala şubelerinde ayrıcalıklı ürün ve hizmetler deneyimleyebilecekler. Ayrıca müşteriler Türkiye Finans'ın mobil bankacılık uygulamasında sunulan özel kampanyalar ve avantajlı tekliflerden faydalanabilecekler. Ala müşterileri ve aileleri için özel hazırlanan turkiyefinansala.com web sitesi üzerinden müşteriler, konaklamadan araç kiralamaya, çeşitli danışmanlık hizmetlerinden kültür ve eğlence aktiviteleri ile yeme-içmeye kadar geniş yelpazede kişiye özel olarak sunulan tüm kampanya detaylarına ulaşabilecekler. Ala müşterileri, sunulan tüm bu avantajların yanı sıra VIP transfer ve farklı havalimanı hizmetlerini bir arada sunan ayrıcalıklardan da yararlanabilecek.

Ala Bankacılık müşterileri, kullanıcısına birçok ayrıcalık ve değer sunan Ala Kart'a kolayca sahip olabilecek. Türkiye Finans ATM'lerinin yanı sıra PTT ve Yapı Kredi ATM'lerinden günlük yüksek tutarlı olarak 7 gün 24 saat para çekebilecek olan Ala müşterileri, Türkiye Finans şubelerinde bulunan kiralık kasalardan da yüzde 50 indirim avantajıyla yararlanabilecekler.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen,Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Necati Özdeniz, şunları kaydetti:

"Türkiye Finans olarak üst segment müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz hizmetleri ve daha fazlasını Ala çatısı altında birleştiriyoruz. Ala ile varlıklı müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun yepyeni bir müşteri deneyim sunmayı hedefliyoruz. Uzun yıllar çok emek vermiş, çok çaba sarf etmiş, bugünkü birikimlerini oluşturmuş müşterilerimiz için bu emeklerinin karşılığını alabilecekleri özel hizmet ve avantajları barındıran farklı bir dünya oluşturmak istedik. Yepyeni bir müşteri deneyimi sunacağımız Ala dünyasının, çabalarının karşılığını sunacak avantajlarla müşterilerimiz için vazgeçilmez olmasını istiyoruz. Yıllarca birikimleri için çalışmış, didinmiş müşterilerimiz her şeyin en alasını hak ediyorlar. Ala müşterilerimizin sahip oldukları varlıkları en doğru biçimde değerlendirmeleri, hayatlarını kolaylaştıracak birçok imkandan ayrıcalıklı bir şekilde faydalanabilmeleri bizim için çok kıymetli. Kişiselleştirilmiş bankacılık hizmetlerini mükemmel müşteri deneyimi odağında bir araya getiriyor, Ala müşterilerimize özel şubeler, hizmetler, kampanyalar ve dijital bankacılık kanalları sunuyoruz. 2021 yılında tüm ülke genelinde sayısını artırmayı hedeflediğimiz Türkiye Finans Ala şubelerimizle ve dijital platformlarımızla farklı bir deneyim yaşamak isteyen herkesi ala dünyasına davet ediyoruz."

Katılım Bankası, Türkiye Finans, Banka, ATM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans'tan üst seviye bankacılık segmenti Ala - Son Dakika Ekonomi


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