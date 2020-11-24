Türkiye Finans'tan yapay zeka tabanlı Erken Uyarı Sistemi - Son Dakika

Türkiye Finans'tan yapay zeka tabanlı Erken Uyarı Sistemi

24.11.2020 12:45
Türkiye Finans'tan yapay zeka tabanlı Erken Uyarı Sistemi, System.String[]

Türkiye Finans Katılım Bankası, Erken Uyarı Sistemi'ni yapay zeka tabanlı olarak yeniledi.

Türkiye Finans Katılım Bankası, Erken Uyarı Sistemi'ni yapay zeka tabanlı olarak yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, makine öğrenmesi algoritmaları ile geliştirilen yapay zeka tabanlı erken uyarı sistemi olan teknoloji, henüz finansal bir risk taşımayan ancak yakın zamanda oluşma ihtimali olan ya da nakit akışı bozulma sinyalleri gösteren müşterilerin en ileri seviye tahminleme teknolojisi ile önceden tespit edilmesini ve bu sayede sağlıklı portföy yapısının ve müşterilerin kredi notlarının korunmasını sağlıyor. Diğer yandan banka, uzman kadrosu ile müşterilerine, olumsuz durumlar oluşmadan gerekli adımları atabilmeleri için danışmanlık hizmeti sunuyor.

Bu yıl mayıs ayı itibarıyla Erken Uyarı Sistemi'ni yapay zeka tabanlı olarak yenileyen banka, 2020'nin 9 ayında gecikmedeki hesaplarda yüzde 38 azalış sağladı.

Türkiye Finans'ın yapay zeka tabanlı olarak yenilenen Erken Uyarı Sistemi ile en ileri seviyede tahminleme yapılarak hem müşterilerin hem de bankanın verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor. Müşterilerinin kredi notlarının da olumsuz etkilenme riskini azaltan banka, müşteriler ile ilgili uyarı sinyali çıkması halinde de uyarıya neden olan potansiyel olumsuzlukların giderilmesi için müşterilerine danışmanlık hizmeti veriyor. Banka, henüz bir risk taşımayan müşterilerle de ilişkilerini sağlamlaştırma, derinleştirme ve bu sayede müşteri portföyünü sağlıklı bir şekilde büyütme olanağına sahip oluyor.

"Büyük veri yönetimi her geçen gün daha önemli hale geliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, bankacılık sektöründe büyük veri yönetimi ve veri analitiğinin her geçen gün daha önemli hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Milyonlarca anlamlandırılmamış ve değişken veriyi işlemek, yönetmek ve analiz etmek için gelişmiş teknolojik altyapılara ve iş zekasına ihtiyaç duyuluyor. Yapay zeka tabanlı makine öğrenmesi modeliyle elimizdeki büyük veriyi eş zamanlı olarak işleyerek efektif bir erken uyarı sisteminin işlemesini sağlıyoruz. Müşterilerimizin içinde bulunduğu mali sıkıntıları ve cari nakit akışı sorunlarını bu erken uyarı mekanizması ile tespit ederek yaptıkları ödemelerde gecikmeye düşmelerini önlemek üzere bu konuda en ileri teknolojileri kullanarak müşterilerimizi korumak istedik.

Sektörümüzde de bir ilk olan, yapay zeka tabanlı olarak yenilediğimiz erken uyarı sistemimiz ile finansman portföyümüzü ileri teknolojinin en güncel imkanlarından faydalanarak en efektif şekilde yönetmeyi ve desteğe ihtiyaç duyduklarını anladığımızda erkenden müşterilerimizin yanında olmayı hedefliyoruz. Geldiğimiz noktada müşterilerimizi erken aşamalarda ve daha doğru analiz edebiliyoruz. Bunun sonucunda da müşterilerin genel durumunu gözden geçiriyor, anlıyor ve finansal veya operasyonel herhangi bir bozulmayı önlemek için gereken eylemler konusunda da onlara danışmanlık sağlıyoruz."

Türkiye Finans, Yapay Zeka, Kredi, Banka, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans'tan yapay zeka tabanlı Erken Uyarı Sistemi - Son Dakika Ekonomi


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