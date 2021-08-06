Üye Girişi
Türkiye Finans'tan yılın ilk yarısında ekonomiye 60 milyar lira destek - Son Dakika

Türkiye Finans'tan yılın ilk yarısında ekonomiye 60 milyar lira destek

06.08.2021 18:18
Türkiye Finans'tan yılın ilk yarısında ekonomiye 60 milyar lira destek, System.String[]

Türkiye Finans Katılım Bankası, bu yılın ilk yarısında ekonomiye ayırdığı kaynağı toplamda 60 milyar liraya ulaştırarak, ülke ekonomisine katkısını sürdürdü.

Türkiye Finans Katılım Bankası, bu yılın ilk yarısında ekonomiye ayırdığı kaynağı toplamda 60 milyar liraya ulaştırarak, ülke ekonomisine katkısını sürdürdü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurduğu, bu yılın ilk yarısına ilişkin bilançosuna bakıldığında, banka, sürdürülebilir büyüme ivmesini koruyarak ekonomiye ayırdığı kaynağı toplamda 60 milyar liraya ulaştırdı.

Türkiye Finans, kullandırdığı nakdi fonlarla reel sektöre 48,5 milyar lira tutarında kaynak sağlarken, gayri nakdi fonlarda da sektörün üzerine çıkarak geçen yıl sonuna göre yüzde 27 artışla 11,4 milyar liralık değer elde etti.

Toplam aktif büyüklüğünü 86,4 milyar liraya çıkaran Türkiye Finans, 60,8 milyar lira değerinde fon toplayarak sürdürülebilir büyümesini korudu.

Müşteri sayısını ilk 6 ayda yaklaşık yüzde 23 arttırdı

Türkiye Finans, ilk yarıyılda da müşterilerinin birikimlerini koruyabilmeleri ve büyütebilmeleri için yeni iş modelleri geliştirmeye devam ederken, ekonomik olarak zor geçen salgın döneminin ardından müşterilerine sağladığı avantajlı kar paylaşım oranlarıyla müşterilerinin birikimlerini bol kazançlı bir şekilde değerlendirebilecekleri ürünler sundu.

Bu sayede bankanın katılma hesaplarındaki toplam hacmi geçen yıl sonuna göre yüzde 16 arttı. Banka, sene başında devreye aldığı üst seviye bankacılık segmenti olan "Ala Bankacılık" kapsamında sunduğu ayrıcalıklı değer teklifleriyle müşteri sayısını ilk yarı yılda yaklaşık yüzde 23 arttırarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Finans, ülke ekonomisinin lokomotifi olan ve salgın döneminde zorlu süreçlerden geçen KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını anında cevaplayan KOBİ Hızlı Kredi'yi hayata geçirerek sektörde öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, şunları kaydetti:

"Türkiye Finans olarak bu yılın ilk yarısında da Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı, sektörümüze devinim katarak müşterilerimizi yeniliklerle tanıştırmayı ve durmaksızın ülkemiz için değer üretmeyi sürdürdük. Sürdürülebilir büyümenin devamı için gerekli olan güçlü sermaye yapımızı koruyarak öz kaynaklarımızı 5,7 milyar TL'ye yükselttik. İlk 6 ayda attığımız adımlar sayesinde, kurumumuzun ilk 10 banka arasına girme hedefine daha da yaklaştık. Banka olarak yılın geri kalanında da yepyeni başarılarla sektörümüze değer katacak işlere imzamızı atmaya devam edeceğiz."

Hızlı Finansman sayesinde ekonomiye 1 milyar lira katkı sağladıklarını belirten Akşam, "Yeni iş birlikleri ile Hızlı Finansman iş modelimizi taşıt finansmanına da entegre ettik. Türkiye'nin ikinci el araç ve filo kiralamada lider şirketlerinden biri olan Intercity ile stratejik bir iş ortaklığına imza attık. Türkiye'de taşıt finansmanı denince akla gelen üç bankadan biri olmak hedefiyle, taşıt finansmanındaki iddiamızı ilerleyen dönemde gerçeğe dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Finans, dijitalleşmedeki öncü vizyonu ile hayata geçirdiği ve Türkiye'de bir ilk olan Hızlı Finansman ağını yılın ilk 6 ayı sonunda 14 bin bayiye çıkardı. Banka sahip olduğu bu geniş ağ sayesinde taksit ödemeden satın almaya, sigorta teklifinden kredi kartı başvurusuna kadar müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarını doğduğu anda ve yerde karşılamayı sürdürdü.

356 MW büyüklüğünde yenilenebilir enerji projesi finanse etti

Tüm dünyanın sürdürülebilir çevre hedefleri kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaptığı bugünlerde Türkiye Finans, hem bu alandaki finansman modellerini arttırdı hem de yeni iş birliklerine imza attı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına verdiği desteği son olarak sektörün lider kurumlarından HT Solar iş birliği ile taçlandırdı. Bu iş birliğinin de katkısıyla, bankanın finanse ettiği yenilenebilir enerji projelerinin büyüklüğü 356 MW'ye, yenilenebilir enerji finansmanın toplam miktarı ise 3,27 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Finans, mayıs ayı itibarıyla yürürlüğe giren ve tüm bankacılık sektörü için devrim niteliği taşıyan uzaktan müşteri ediniminde öncü rol üstlendi. Dijitalleşmeye yönelik yıllara dayanan bilgi birikimini uzaktan müşteri edinimine hızla yansıtan banka, yeni mevzuatın yürürlüğe girdiği günden itibaren müşteri sayısını arttırdı.

Bunun yanı sıra Türkiye Finans yaptığı iletişim çalışmalarıyla toplumun uzaktan müşteri edinimi süreçleriyle ilgili bilgilendirilmesinde önemli rol üstlendi. Bol Kepçe Hesap, e-katılma hesabı ve Hızlı Finansman gibi ürün ve hizmetlerini çok hızlı bir şekilde adapte ettiği uzaktan müşteri edinimiyle, müşterilerinin ürün ve hizmetlere erişimini kolaylaştırıp finansal fırsat eşitliğin yaygınlaştırılması adına önemli adımlar attı.

Gençlerin "en gözde katılım bankası" oldu

Türkiye Finans, dijitalleşme ve insan kaynakları alanında aldığı ödüllerin yanı sıra Türkiye'nin En Etik Şirketleri Ödülü'nü üçüncü kez kazanırken, aynı zamanda Türkiye'de gençlerin ve üniversite öğrencilerinin katıldığı En Gözde Şirketler Araştırması'nda da ilk 100'e girerek, gençlerin en gözde katılım bankası oldu.

Tüm iş süreçlerini finans sektörüne örnek olacak kalitede kurgulayan Türkiye Finans, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'de İç Kontrol Mükemmellik Ödülü'ne sahip ilk banka olmayı da başardı.

Bu süreçte hayata geçirdiği projelerle, global ölçekte en prestijli organizasyonlardan olan IDC Teknoloji Ödülleri 2021'de ve CIO Ödülleri 2021'de iki ayrı ödül almaya hak kazandı.

Katılım Bankası, Türkiye Finans, Türkiye, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Finans'tan yılın ilk yarısında ekonomiye 60 milyar lira destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı 18:26 Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı 17:56 Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı 20 santimetrelik çekirgenin etçil olduğunu mangaldan kalan eti yiyince anladılar 17:25 20 santimetrelik çekirgenin etçil olduğunu mangaldan kalan eti yiyince anladılar
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu 16:56 Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti 16:49 Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize 16:46 Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize
Erdoğan'ın 16:40 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu 16:17 O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu

Son Dakika Haberleri
17:53 Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
17:51 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı
17:50 Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı
17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
17:32 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor
17:23 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü
16:49 Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı
16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı
16:42 İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı
16:39 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
Son Dakika: Fenerbahçe resmen imzayı attırdı! Burak Kapacak artık sarı-lacivertli formayı giyecek Son Dakika: Fenerbahçe resmen imzayı attırdı! Burak Kapacak artık sarı-lacivertli formayı giyecek         
18:45
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı         
18:08
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı         
16:47
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı         
16:42
Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar         
16:23
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi         
16:12
Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu         
15:38
Konya'da 7 kişiyi vurarak öldüren saldırgan: Tabancayı korkutmak için getirmiştim Konya'da 7 kişiyi vurarak öldüren saldırgan: Tabancayı korkutmak için getirmiştim         
14:28
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar         
14:23
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı         
11:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 19:22:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Finans'tan yılın ilk yarısında ekonomiye 60 milyar lira destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement