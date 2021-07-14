Türkiye Finans, TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'nde 3 yıl üst üste ödüle layık görüldü - Son Dakika

Türkiye Finans, Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından düzenlenen Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'nde 3 yıl üst üste ödül aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, çalışan merkezli bakış açısıyla hayata geçirdiği insan kaynakları çalışmalarıyla TEGEP tarafından düzenlenen Öğrenme ve Gelişim Ödülleri'nde gümüş ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin önde gelen kurumlarının eğitim ve gelişim alanında değer yaratan projelerinin ve uygulamalarının değerlendirildiği programda Türkiye Finans, "Ölçme Değerlendirme ve İş Sonuçlarına Katkıda Fark Yaratan Gelişim Programı" kategorisinde, "Kredi Yetkilileri Sertifika Programı" projesiyle ilgili kategoride tek ödül alan kurum oldu.

Aynı organizasyondan 2019 yılında "Kredi Teklifi Hazırlama ve Kredi Analizi Programı", 2020 yılında ise "Çapraz Satış ve Müşteride Derinleşme & Satış Antrenmanı" projeleriyle peş peşe bronz ödül alan banka, bu yıl da gümüş ödüle layık görülerek 3 sene üst üste insan kaynakları alanındaki başarısını ve çalışan gelişimine verdiği önemi kanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, Türkiye Finans olarak, çalışanlarının performansını yükseltmeyi hedeflediklerini, verimliliği artıracak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

İnsan kaynakları alanında hayata geçirdikleri ilham veren yenilikçi uygulamalarla ödül portföylerine bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadıklarını belirten Büyükyıldırım, şunları kaydetti:

"Bankamızda kredi yetkisi olan çalışanlarımızın kredi süreçlerine ilişkin bilgi seviyesini arttırmayı amaçladığımız ve uçtan uca tüm kredi süreçlerini aktardığımız Kredi Yetkilileri Sertifika Programı ile TEGEP gibi itibarlı bir dernek tarafından, ilgili kategoride ödül alan tek kurum olarak önemli bir başarıya imza attık. Program sonrasında ölçümlediğimiz çıktılara baktığımızda eğitim programının bankamızdaki kredi kalitesinin artışında ve bankamızın ortak kredi kültürü oluşumunda ciddi bir rol oynadığını gördük.

Uçtan uca kredi sonuçlanma süresinde ortalama yüzde 34, sorunlu kredi rasyosunda yüzde 58 oranında görülen düşüş, eğitim programı ile birlikte kredi onay kalitesinde sağladığımız artışın somut göstergesi oldu. Programın çalışan bağlılığı skoru üzerindeki etkilerine baktığımızda ise Krediler İş Grubu'nun Çalışan Bağlılığı Anketi-Eğitim ve Gelişim Olanakları kategorisinde bağlılık oranında yüzde 100'ün üzerinde artış gözlemledik. Projelerimizle 3 sene üst üste ödül sahibi olmamız bankamızın çalışan gelişimine ve eğitimine verdiği önemin en büyük göstergesi oldu. Bundan sonraki süreçte de başarılarımızın mimarı olan çalışanlarımıza değer kattığımız uygulamalar ile sektörde adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz."