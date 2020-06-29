Türkiye Finans, Türkiye'nin en etik şirketleri arasında yerini aldı - Son Dakika

Türkiye Finans, Türkiye'nin en etik şirketleri arasında yerini aldı

Türkiye Finans Katılım Bankası, her yıl etik ve iş ahlakı konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından düzenlenen ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen "ETİKA-Türkiye'nin En Etik Şirketleri" organizasyonunda uluslararası etik standartlarına uygunluğuyla...

Türkiye Finans Katılım Bankası, her yıl etik ve iş ahlakı konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından düzenlenen ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen "ETİKA-Türkiye'nin En Etik Şirketleri" organizasyonunda uluslararası etik standartlarına uygunluğuyla en etik şirketler arasında yer aldı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası EDMER tarafından düzenlenen "ETİKA-Türkiye'nin En Etik Şirketleri" organizasyonunda ödüle layık görülen şirketlerden biri oldu.

Etik değerlere önem veren, şirket yönetiminde iş ahlakı ve etik değerlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren şirketlerin ödüllendirildiği organizasyon kapsamında banka, uluslararası etik standartlara uygun olarak hayata geçirdiği uygulamalarla Türkiye'nin en etik şirketlerinden biri seçilerek bu anlamda önemli bir başarıya imza attı. Organizasyon kapsamında, altı kategoride hazırlanan 109 soruyu cevaplandıran şirketlerin 100 üzerinden değerlendirildiği ölçümleme sisteminde Türkiye Finans, kriterleri başarıyla tamamlayarak ödüle layık görülen 24 şirketten biri oldu. Ödül, eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan ödül töreni kapsamında bankaya takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, "İş ahlakı ve etik değerleri bankamızın her alanında en üst seviyede benimseyerek faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu değerlerin tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte korunmasını ve bankamızın her kademesinde bu bilinç ile hareket etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden, etik bankacılık anlayışla yürüttüğümüz iş süreçlerimiz ile EDMER gibi saygın bir kuruluşun düzenlediği bu organizasyonda Türkiye'nin en etik şirketleri arasında yer almaktan gurur ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Etik değer bilincini yükseltmek adına yürütülen bu değerli çalışma ve ödül için EDMER'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Finans, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:53 Kaynak: AA

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