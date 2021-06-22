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Türkiye Finans ve HT Solar Enerji arasında yenilenebilir enerji protokolü imzalandı - Son Dakika

Türkiye Finans ve HT Solar Enerji arasında yenilenebilir enerji protokolü imzalandı

22.06.2021 14:02
Türkiye Finans ve HT Solar Enerji arasında yenilenebilir enerji protokolü imzalandı, System.String[]

Türkiye Finans Katılım Bankası, yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanına katkı sağlamak amacıyla HT Solar Enerji ile iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası, yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanına katkı sağlamak amacıyla HT Solar Enerji ile iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda güneş paneli üreticisi HT Solar ile iş birliği protokolü imzalayan banka, arazi ve çatı üzeri güneş enerji santrallerini hayata geçirmek isteyen yatırımcıların enerji finansmanına uygun koşullarla, hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmesini sağlayacak.

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nde 2016'da kurulan ve uluslararası standartlarda yıllık 1,2 GW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan HT Solar, Türkiye Finans iş birliğiyle referans projelerini artırarak daha fazla projenin çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

İş birliği protokolü, her iki kurumun yönetim ekiplerinin katılımıyla Türkiye Finans'ın genel müdürlük binasında imzalandı.

"Yenilenebilir enerji yatırımlarına tam destek veriyoruz"

İmza töreninde konuşan Türkiye Finans Kurumsal Bankacılık Satış Direktörü Murat Altun, Türkiye'de enerji arz güvenliği ve çeşitliliğinin önemine değinerek, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve çevresel sürdürülebilirlik için yenilenebilir enerji yatırımlarına tam destek verdiklerini bildirdi.

Bankanın finanse ettiği 356 MW büyüklüğünde yenilenebilir enerji projesi bulunduğunu kaydeden Altun, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün itibarıyla söz konusu projelerle sağlanan finansman büyüklüğü 3,27 milyar lira tutarında. Önümüzdeki birkaç yıl içinde çatı üzeri güneş enerjisi santrali kurulu gücünün 250 MW'lık kısmının finansmanını sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm dünyanın fosil enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanlarına yatırım yaptığı günümüzde, banka olarak dünyadaki gelişmeleri ve trendleri yakından takip ediyor ve vizyonumuzu bu gelecek üzerine kuruyoruz. Bu doğrultuda temiz enerji kaynakları finansmanına katkı sağlayarak, çevresel sürdürülebilirliğe destek vermeye devam edeceğiz."

Murat Altun, bu amaçla arazi ve çatı üzeri güneş enerjisi santrallerini hayata geçirmek isteyen yatırımcıları uygun koşullarla finanse etmeyi amaçladıklarını belirterek, HT Solar gibi global bilgi birikimine sahip güçlü bir firma ile iş birliği yaparak yenilenebilir enerji projelerinin her aşamasında yatırımcılara hem danışmanlık hem de finansman hizmetleri sağlayacaklarını anlattı.

"İş birliğimiz yatırımcılara büyük fırsatlar sunacak"

HT Solar Enerji Genel Müdürü Bao Yue ise Türkiye'nin sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelinin sürdürülebilir çevre vizyonuyla daha iyi kullanılmasına katkı sağladıklarını bildirdi.

Tue, "Kuruluşumuzdan bu yana Türkiye'de birçok proje kapsamında ürün tedariki sağladığımız yatırımcılarımıza, finansman konusunda da destek olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla Türkiye Finans ile yaptığımız iş birliğinin yatırımcılara çok büyük fırsatlar sunacağından hiç şüphemiz yok." açıklamasında bulundu.

Türkiye Finans ve HT Solar Enerji arasında yenilenebilir enerji protokolü imzalandı
Türkiye Finans ve HT Solar Enerji arasında yenilenebilir enerji protokolü imzalandı

Yenilenebilir Enerji, Türkiye Finans, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans ve HT Solar Enerji arasında yenilenebilir enerji protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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