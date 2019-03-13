Son Dakika Haberleri: Türkiye Finans, Yeni Kurumsal Şubesini Gaziantep'te Açtı

Türkiye Finans, Yeni Kurumsal Şubesini Gaziantep'te Açtı

2 saat önce

Türkiye Finans Katılım Bankası, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Türkiye'nin en büyük sanayi, ticaret ve turizm şehirlerinden biri olan Gaziantep'te yeni bir kurumsal şube açtı.

Türkiye Finans, Yeni Kurumsal Şubesini Gaziantep'te Açtı, System.String[]
Türkiye Finans Katılım Bankası, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Türkiye'nin en büyük sanayi, ticaret ve turizm şehirlerinden biri olan Gaziantep'te yeni bir kurumsal şube açtı.


Türkiye Finans açıklamasına göre, 2018 yılında 20 yeni şube açılışı gerçekleştiren banka, 2019 yılında da yeni şube açılışlarına devam ediyor. Banka bu çerçevede, Türkiye'nin en büyük sanayi, ticaret ve turizm şehirlerinden biri olan Gaziantep'te yeni bir kurumsal şubesinin açılışını 12 Mart'ta gerçekleştirdi.

Şube açılışına Gaziantep protokolünün ve şube çalışanlarının yanı sıra Türkiye Finans Genel Müdürü Wael Raies ve Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam katıldı.

Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren şube, Türkiye Finans'ın Türkiye genelindeki 5'inci kurumsal şubesi oldu. Türkiye genelindeki şube sayısını 307'ye çıkaran banka, böylelikle son 1 yılda 21 adet yeni şube açılışı gerçekleştirmiş oldu.


Türkiye Finans, yıllık ortalama 6,5 milyar dolar ihracat hacmi ile Türkiye'nin en fazla ihracat yapan illeri arasında yer alan Gaziantep'te açtığı yeni kurumsal şubeyle, bölgenin mevcut ve potansiyel firmalarına hizmet sunmayı hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Gaziantep, Türkiye Finans, Türkiye, Güncel
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