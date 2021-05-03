Türkiye, fındık ihracatından 8 ayda yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir sağladı

Türkiye'nin, 1 Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 8 ayında yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir sağladığı bildirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül 2020-30 Nisan 2021 döneminde 208 bin 779 ton fındık ihraç edildiğini belirtti.

Bu ihracattan 1 milyar 472 milyon 139 bin 388 dolar gelir sağlandığını bildiren Sevinç, geçen sezonun aynı döneminde 276 bin 587 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 839 milyon 960 bin 968 dolar elde edildiğine dikkati çekti.

Sevinç, ihracatta miktar bakımından 67 bin 808 ton, gelir bakımından ise 367 milyon 821 bin 580 dolar azalış olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Öte yandan, Ocak-Nisan 2021 döneminde 103 bin 550 ton karşılığı 742 milyon 540 bin 820 dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı dönemdeki ihracatın 108 bin 436 ton karşılığı 749 milyon 145 bin 75 dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, miktar bazında 4 bin 886 ton, döviz girdisinde ise 6 milyon 604 bin 255 dolar azalış olduğu görülmektedir."

Sevinç, bu durumun sezon sonuna kadar süreceğinin tahmin edildiğini, eylül ayında başlayacak yeni sezonla birlikte yeniden rekor seviyelerde ihracat hacmine kavuşmayı umduklarını ifade etti.