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Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,6 milyar dolar kazandı - Son Dakika

Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,6 milyar dolar kazandı

02.06.2021 16:34
Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,6 milyar dolar kazandı, System.String[]

Türkiye'nin, 1 Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 9 ayında dış satımdan yaklaşık 1,6 milyar dolar gelir sağladığı bildirildi.

Türkiye'nin, 1 Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 9 ayında dış satımdan yaklaşık 1,6 milyar dolar gelir sağladığı bildirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, 1 Eylül 2020-31 Mayıs 2021 döneminde çeşitli ülkelere 231 bin 995 ton fındık sattı ve karşılığında 1 milyar 619 milyon 333 bin 250 dolar gelir elde etti.

Türkiye'den 2019-2020 ihracat sezonunun aynı döneminde 293 bin 572 ton fındık ihraç edilmiş, 1 milyar 960 milyon 511 bin 990 dolar gelir sağlanmıştı.

Buna göre ihracatta, miktarda 61 bin 577 ton, gelirde ise 341 milyon 178 bin 740 dolar azalma oldu.

Türkiye, Fındık, Eylül, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,6 milyar dolar kazandı - Son Dakika Ekonomi


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