Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden "Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasına" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden "Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasına" ilişkin açıklama Açıklaması

19.08.2022 23:22
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden "Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasına" ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasının ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı, Finlandiya'da 26 Ağustos'ta düzenlenecek.

Daimi Ortak Mekanizma'nın Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Heyette, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da temsilcilerin yer alması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra'da, müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecekleri, terör örgütleri PYD/ YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuştu.

Muhtırada üç ülke, terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde iş birliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetler arası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve iş birliği mekanizması tesis edeceklerini belirtmişti.

Bu çerçevede üç ülke, muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için dışişleri, içişleri ve adalet bakanlıkları, istihbarat servisleri ve güvenlik kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmıştı.

Ayrıca, Üçlü Muhtıra'da Finlandiya ve İsveç, Türkiye'ye yönelik milli silah ambargosu bulunmadığını teyit etmiş, bu konuda Türkiye ile dayanışma ve iş birliği içinde hareket edeceklerini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı, 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacak Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı, 26 Ağustos'ta Finlandiya'da yapılacak
Kaynak: AA

Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden 'Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasına' ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:02 Gomis, Aslan'a galibiyeti getirdi! Galatasaray, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti
22:58 Dünyayı gezen Türk YouTuber, Meksika'ya alınmadı: Bizi kaçak olarak gördüler
22:40 İngiliz medyası Erdoğan'ın en büyük rakibini manşetine taşıdı! Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ne de Yavaş gündemde
22:26 Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı!
22:19 Merkez Bankası'nın verdiği mesajın ardından, kredi faizlerinin de düşürülmesi gündeme geldi
22:14 Rıdvan Dilmen'den Ümraniye-Galatasaray karşılaşması için şaşırtan yorum: Kim bulduysa lanetliyorum
21:55 Şarkıcı Aynur Aydın sosyal medyadan isyan etti: Deodorant kullanın lütfen
21:45 Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı 26 Ağustos'ta yapılacak
21:20 Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
21:10 Merkez Bankası aylar sonra neden faizi düşürdü? İşte kritik kararın altında yatan sebep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 23:22:33. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden "Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizmasına" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement