Son Dakika Haberleri: "Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemekte kararlıdır"
Son Dakika Güncel 'Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemekte kararlıdır'

"Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemekte kararlıdır"

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek kendi bekasını ve güvenliğini korumak ayrıca Suriye'nin huzur, barış ve istikrarını sağlamak amacıyla güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlı olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek kendi bekasını ve güvenliğini korumak ayrıca Suriye'nin huzur, barış ve istikrarını sağlamak amacıyla güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlı olduğunu bildirdi.

Sözcü Aksoy, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölge konusunda bazı yabancı yetkililerin açıklamalarına yönelik soruya verdiği yazılı yanıtta, Suriye'den kaynaklanan her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğinin gerektirdiği tedbirleri almanın Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan en temel hakkı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin söz konusu tedbirleri bugüne kadar müttefikleriyle ortaklaşa hayata geçirmek için azami gayret sarf ettiğine dikkati çeken Aksoy, "Suriye'nin kuzeyinde teşkil edilecek bir güvenli bölge vasıtasıyla meşru güvenlik çıkarlarımızın korunması ve yerinden edilmiş yüzbinlerce Suriyelinin evlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin önünün açılması amacıyla yapıcı ve iyi niyetli çabalar yürüttük." ifadesini kullandı.

Gelinen aşamada ABD askeri makamlarının vaatlerinin yerine getirilmediğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Süreç içinde ABD güvenlik bürokrasisi, Fırat'ın doğusunu işgali altında tutan PYD/YPG terör örgütüyle angajmanına son vermek bir yana, bunu artırmış ve ülkemizle mevcut müttefik ilişkisine aykırı bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, terörün her türlüsüyle mücadele konusunda kararlıdır. Sınırlarımıza mücavir Suriye topraklarında, DEAŞ'ın ruh ikizi olan ve ülkemiz ve insanlarımızın yanı sıra Suriye halkına yönelik insanlığa karşı suçlarla müsemma PYD/YPG/ PKK terör örgütünün palazlanmasına ve oldubittiler yaratmasına seyirci kalınamaz. Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek kendi bekasını ve güvenliğini korumak ayrıca Suriye'nin huzur, barış ve istikrarını sağlamak amacıyla güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır. Bu suretle, bölgede Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğine dönük ciddi bir tehdit de ortadan kaldırılacak ve gelecekte DEAŞ ve benzeri bir sorunun nüksetmemesi için güçlü bir zemin tesis edilecektir."

Aksoy ayrıca açıklamasında yer verdiği hususların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde bir kez daha vurgulandığını aktardı.

Türkiye, Suriye, Huzur, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:32 Kaynak: AA
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