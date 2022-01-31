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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ekmeğin 4-5 liradan satıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ekmeğin 4-5 liradan satıldığı iddialarını yalanladı

31.01.2022 15:22
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ekmeğin 4-5 liradan satıldığı iddialarını yalanladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bazı basın yayın organlarında yer alan ekmeğin 4-5 liradan satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bazı basın yayın organlarında yer alan ekmeğin 4-5 liradan satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bazı basın yayın organlarında ekmeğin 4-5 liradan satıldığına yönelik yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Balcı, açıklamasında söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bizler, Ocak ayında işçilik ücretlerine gelen artışlar, elektrik, doğalgaz, maya vb. girdilerimizdeki yükselişleri dikkate alarak ülke genelinde kilogram fiyatı 12.5 lira olan ekmek fiyatını yine kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yapmaktayız, yapmaya de devam ediyoruz" dedi.

Balcı, Türkiye genelinde 200 ile 210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını hatırlatarak, "4 lira, 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir. Burada, şu noktayı da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Hem fırınlarımızdaki maliyetlerin yükseltmesi sebebiyle hem de halk sağlığını tehdit eden üretimleri nedeniyle merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

(Mustafa Cenik - Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ekmeğin 4-5 liradan satıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ekmeğin 4-5 liradan satıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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