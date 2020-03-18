Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: 'Vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum... - Son Dakika

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum...

7 saat önce

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşların ekmeksiz kalmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşların ekmeksiz kalmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Kocaeli Fırıncılar Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Balcı, halkın temel gıdası olan ekmeği üreten iş yerlerinde hijyen tedbirlerinin olağanüstü durumda olması için odalara genelge gönderdiklerini kaydetti.

Bugüne kadar temiz üretilen ekmeğin daha hijyen üretilmesi için tedbirlerin 3-4 kat arttırıldığını ifade eden Balcı, üretim aşamasında hijyenine dikkat edilen ekmek konusunda alım aşamasında da aynı duyarlılığın sergilenmesi gerektiğini bildirdi.

Balcı, vatandaşın ekmeği aldığı yerlerin hijyenik olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu aşamada perakende satış yerlerinde özellikle bakkal ve marketlerin dışında kesinlikle ekmek satılmaması gerekiyor. Bu konuda Bakanlığımızın gerekli uyarıları var. Burada görev, illerdeki İl Tarım Müdürlüğü ile belediyelere düşmektedir. Bakkal ve marketin dışında kaldırımda ekmek dolabı, pazar yerinde ekmek satışı veya arabada ekmek satışının önüne geçilmesi lazım. Yoksa üretim aşamasında göstermiş olduğumuz hijyen konusundaki dikkatin hiçbir anlamı kalmaz." diye konuştu.

"Ekmek kilogram fiyatının 7,5 liranın üzerinde olmaması konusunda kararlılığımızı devam ettirmeye çalışırız"

Halkın ekmek konusunda sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı konusunda kendilerine çok soru geldiğini anlatan Balcı, bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklama yaptığını, buğday ve unda sıkıntının olmadığını söyledi.

Balcı, "Olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum gündemimizde yok, söz konusu da değil." diyerek, bu yüzden vatandaşın tedirgin olmaması gerektiğini aktardı.

Vatandaşın bu sebeple fazla ekmek alarak israfa yol açmaması gerektiğini vurgulayan Balcı, şöyle konuştu:

"Şu anda ekmeğin kilogram fiyatı azami ülke genelinde 7,5 lira civarında seyrediyor. Fırıncı esnafı, böyle hassas zamanlarda ekmek fiyat konusunu gündeme getirmemiştir. O hassasiyetimizi muhafaza ederiz. Türkiye genelinde 7,5 liranın üzerinde olmaması konusunda kararlılığımızı devam ettirmeye çalışırız. Vatandaşımız gereksiz şekilde 5-10 çuval un alıp kenara koyarsa o zaman bizim hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığımızı düşündüğümüz un konusunda sıkıntı yaşamış oluruz. Sayın Bakanımız da açıkladı, bizim buğday ve un sıkıntımız yok. Fırınlarımız yüzde 25 kapasiteyle çalışıyor. Olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi halkımızın ekmeği her zaman nasıl tedarik ediyorsa o şekilde tedarik etme imkanı var."

Balcı, vatandaşların hijyenik olmayan ortamda satışı yapılan ekmeği almaması gerektiğine dikkati çekerek, "Ekmek satışında kota koyulması gibi bir ihtiyaç şu anda yok. Vatandaş 3-4 ekmek alıyorsa bilinçli vatandaşımız o ekmeği ertesi gün tüketecektir. Sokağa çıkmak istemediği için belki 2 günlük ekmeğini alabilir, bundan doğal bir şey olmaz. Aldığı ekmeği israf etmeyip tükettikten sonra hiçbir sakınca yok." şeklinde konuştu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Türkiye, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak Boyner, YKM ve Mavi, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı oldu
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:43:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]