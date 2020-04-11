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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilimizde bugün...
6 saat önce
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilimizde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:40 Kaynak: AA
Son Dakika Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti