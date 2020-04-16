Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Vatandaşlarımız tedirgin olmasın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: 'Vatandaşlarımız tedirgin olmasın' - Son Dakika

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Vatandaşlarımız tedirgin olmasın"

6 saat önce

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu hafta sonu ikinci kez 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağında, ekmek konusunda sıkıntı yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını ve vatandaşların...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı:

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu hafta sonu ikinci kez 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağında, ekmek konusunda sıkıntı yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını ve vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini söyledi.

Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağında 31 ilde ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını vurguladı.

Vatandaşların bu sürede yeteri kadar ekmeği temin ettiğini aktaran Balcı, fırıncı esnafının tamamının bu süreçte çalıştığını bildirdi.

Balcı, bu anlamda gereken hazırlıkları yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağını erken açıkladı. Fırıncı esnafımız bu anlamda gerekli çalışmayı yapıyor. İçişleri Bakanımızla da görüşme yaptım. Geçen hafta dar sürede ekmek konusunda sıkıntı yaşanmadığı gibi bu hafta da hiçbir sıkıntı yaşanmaması konusunda her türlü tedbir alınmış durumda. Vatandaşlarımızın ekmek konusunda tedirgin olmaması gerekir. En ufak bir endişe yaşamasınlar. Vatandaşlarımız ekmeklerini geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta da tedarik edecekler. Cuma günü fırın önlerinde yığılma yapmasınlar, buna hiç gerek yok."

"Vatandaşlarımız ekmeği değil, sağlıklarını düşünsün"

Vatandaşların sosyal mesafeyi her zaman her yerde korumaları gerektiğini anlatan Balcı, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.

Balcı, bazı vatandaşların geçen hafta cuma günü gösterdiği paniğin yersiz olduğunun görüldüğünü belirterek, "Cumartesi günü de ekmek tedarik edilebildi. Pazar günü 21.00-22.00'ye kadar fırınlarımızda ekmek bulundu. Erkenden ekmek alacağım düşüncesiyle ne fırın önlerinde kuyruk yapmalarına ne de fazla ekmek alıp israf etmelerine gerek var. Vatandaşlarımızdan hafta sonu ekmeği düşünmemelerini rica ediyorum, sağlıklarını düşünsünler. Sağlıklı kalmak için gerekenleri yapsınlar." diye konuştu.

"Hijyene daha fazla dikkat ediyoruz"

Fırıncı esnafının böyle bir zamanda ticareti bir kenara bırakıp öyle çalıştığına dikkati çeken Balcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu felaket zamanında da geçerlidir. Ticaretin yanı sıra fırıncı esnafımızın fedakarlıkları var. Zaman gözetmeksizin çalışıyorlar. Hijyene daha fazla dikkat ediyoruz. Onlar da kendilerini koruyorlar. Fırın çalışanlarının yaptığı çalışmayı küçümsememek gerekir. Onlara teşekkür ediyorum. Bu süreci de atlatacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Nisan'daki Kabine Toplantısının ardından 17 Nisan Cuma gece yarısından itibaren hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Zonguldak, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:04 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor         
18:40
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler         
18:33
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 20:42:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Vatandaşlarımız tedirgin olmasın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]