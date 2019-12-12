Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, AA'nın

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Balcı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı. "Haber" kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırının hedefi çocuklar" ve Hakan Burak Altunöz'in "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğraflarına oy veren Balcı, "yaşam" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da kandil akşamı" karelerini seçti.

Balcı, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı", Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" ve Ali Atmaca'nın "Hello Brother" fotoğraflarından yana oy kullandı.

Karelerin birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını aktaran Balcı, fotoğrafların çekiminde emeği geçen AA çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Balcı, oylamanın yapılmasının önemli olduğunu ve herkesin katılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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