Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek dağıtımı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek dağıtımı açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek dağıtımı açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekmek dağıtımlarında yaşanan bazı münferit olayların, medyada sürekli gösterilmesinin süreci baltalamaktan öteye gitmeyeceğini bildirdi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ekmek dağıtımı açıklaması Açıklaması, System.String[]

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekmek dağıtımlarında yaşanan bazı münferit olayların, medyada sürekli gösterilmesinin süreci baltalamaktan öteye gitmeyeceğini bildirdi.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, dün olduğu gibi bugün de ekmek dağıtımında herhangi bir problem yaşanmadığını vurguladı.

Bu hafta, ekmek dağıtımlarının daha düzenli olması düşüncesiyle, vali ve kaymakamlıkların başkanlığında, fırıncılar odası, yerel yönetimler, emniyet ve jandarma temsilcilerinden oluşan komisyonlar kurulduğunu ve her mahalle muhtarının görüşü de alınıp dağıtım bölgeleri oluşturularak sürecin yönetildiğini anımsatan Balcı, "Ancak, bazı münferit olayların, kimi yayın organlarında üzerine basa basa veriliyor olması, süreci baltalamaktan başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Balcı, odalardan aldıkları geri bildirimlere göre söz konusu illerde, vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının, fırınlara ait araçlarla mahalle, sokak, cadde ölçeğinde dağıtıldığını belirterek, süreci yürüten fırıncı, kamu kurum ve kuruluşları ile Vefa Sosyal Destek Birimleri çalışanlarının da aralarında olduğu bütün taraflara teşekkür etti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Zonguldak, Balcı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 04:22 Kaynak: AA

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