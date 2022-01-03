Üye Girişi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmekte makul fiyat artışı gündeme gelecek - Son Dakika

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmekte makul fiyat artışı gündeme gelecek

03.01.2022 13:41

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "İşletme giderlerimizde, elektrikte, doğal gazda zam var.

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "İşletme giderlerimizde, elektrikte, doğal gazda zam var. Buna paralel olarak yine esnafımızın ayakta durabilmesi için ekmekte makul bir fiyat artışı mutlaka gündeme gelecektir ama bu demek değildir ki hemen ocak ayının içerisinde ekmek fiyatları ciddi anlamda artacak. Böyle bir algının kamuoyunda yer almasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, federasyon genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 2021'in ocak ayında ekmeğin kilogram fiyatının azami 10 lira olduğunu hatırlatan Balcı, şu an ekmeğin kilogramının 12 liradan satıldığını söyledi. Balcı, "İllere göre fiyat ve gram farklılığı olsa da 12 liranın üzerinde 12,5 lira olan birkaç vilayetimiz var. 200 gram ekmek 2,5 liradan satıldığında kilogram fiyatı 12,5 liraya denk geliyor. Bunun yanında 250 gram ekmek 3 liraya satıldığında da kilogram fiyatı 12 liraya denk gelmekte. Yani geçtiğimiz yıl içerisinde birçok girdimize rağmen ciddi anlamda fiyat artışı meydana gelmesinden dolayı ekmekteki fiyat artışının yüzde 20 olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz" dedi.

'FİYAT ARTIŞI GÜNDEME GELECEKTİR'

Ekmek fiyatını belirlerken hem tüketici hem de üreticiyi düşünmek zorunda olduklarını söyleyen Balcı, "Bizim amacımız 2022 yılında da makul bir artışla ekmeğin fiyatını belirleyip ve buna göre götürmek olacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğdaydaki artışından dolayı un fiyatlarında yüzde 16 artış oldu ama bir tek un değil, asgari ücretlide yüzde 50 artış meydana geldi, işçilik arttı. İşletme giderlerimizde artış olmayan kalem yok. İşletme giderlerimizde elektrikte zam var, doğal gazda zam var. Buna paralel olarak yine esnafımızın ayakta durabilmesi için ekmekte makul bir fiyat artışı gündeme mutlaka gelecektir. Ama bu demek değildir ki hemen ocak ayının içerisinde tüm Türkiye'de ekmek fiyatları ciddi anlamda artacak. Böyle bir algının kamuoyunda yer almasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

'EKMEĞİN SİYASETE ALET EDİLMESİ DOĞRU DEĞİL'

Başkan Balcı, fırıncıların fedakarlık yaptığı bir ortamda ekmeğin siyasete alet edilmesini doğru bulmadığına dikkat çekerek, "'Ekmek fiyatı aşırı pahalanacak, ekmeği yakında 4-5 liradan tüketeceğiz'. Böyle bir şey bizim gündemimizde yokken kamuoyunda bunun gündeme gelmesi şahsımızı ve fedakarlık yapan fırıncı esnafımızı rahatsız etmektedir. Biz yerel yönetimlerin dar gelirli vatandaşa ucuz ekmek temini noktasında çalışma yapmasına dün karşı olmadık, bugün de karşı değiliz. Belediyeler fırıncı esnafımızla yapacağı ortak çalışma ile dar gelirli vatandaşlara ucuz ekmek sağlayabilirler. Bunun örnekleri var. Dar gelirli vatandaşımızın bu kış günü kuyrukta ucuz ekmek almak adına saatlerdir beklemesi sizleri rahatsız ediyorsa aynı dar gelirli vatandaşımız su ücreti de ödüyor. Onun suyuna da zam yapmayacaksınız. Onun suyu kesildiğinde ona gecikme faizi uygulamayacaksınız. Açma kapama parası uygulamayacaksınız" dedi.

'HEDEFİMİZ 15 LİRANIN ALTINDA TUTMAK'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, protein değeri daha düşük unun piyasaya sürüldüğü iddialarının doğru olmadığını belirtirken, 2022'deki ekmek fiyatını 15 liranın altında tutmayı hedeflediklerini söyledi. Balcı, "Biz bu süreçte ayakta durmanın mücadelesini veriyoruz. Azami fiyatta kilogram fiyatının 15 liranın üzerinde olmaması için çalışıyoruz. 14 lira olduğunda 210 gram ekmek 3 lira olur. 15 lira olduğunda 200 gram ekmek 3 lira olur. Fiyatlar illere göre değişiklik arz edebilir" diye konuştu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmekte makul fiyat artışı gündeme gelecek
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmekte makul fiyat artışı gündeme gelecek
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmekte makul fiyat artışı gündeme gelecek

YORUMLAR
500

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Türkiye, Balcı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmekte makul fiyat artışı gündeme gelecek - Son Dakika


Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem için ilk resmi teklif geldi! Wolfsburg 15 milyon euroyu gözden çıkarttı Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem için ilk resmi teklif geldi! Wolfsburg 15 milyon euroyu gözden çıkarttı         
14:10
TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Bu zamlar ile esnaf sokakları aydınlanmaz TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Bu zamlar ile esnaf sokakları aydınlanmaz         
14:05
Babası 12 Eylül zulmünden kaçtı, kızı Hollanda'nın Adalet Bakanı oldu! Babası 12 Eylül zulmünden kaçtı, kızı Hollanda'nın Adalet Bakanı oldu!         
14:02
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31

Son Dakika Haberleri
14:04 TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Bu zamlar ile esnaf sokakları aydınlanmaz
14:03 KESK'ten açıklama: TÜİK rakamları gerçeği yansıtmıyor
14:02 Babası 12 Eylül zulmünden kaçtı, kızı Hollanda'nın Adalet Bakanı oldu!
13:53 Taliban yönetimi şimdi de alkole savaş açtı! Binlerce litre içeceği başkent Kabil'deki kanala döktüler
13:44 Cedi Osman koronavirüse yakalandı
13:36 Selahattin Demirtaş'a soruldu: Sizin derdiniz ne? Bakın ne yanıt verdi!
13:20 Ortaokulda taciz skandalı! Kantinci tutuklandı, müdür binadan çıkmıyor
13:12 Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı! Milli yıldızın yeni talibi Real Madrid
13:11 İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı!
13:05 En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 14:15:14. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Ekmekte makul fiyat artışı gündeme gelecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement