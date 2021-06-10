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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan un fiyatı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan un fiyatı açıklaması Açıklaması

10.06.2021 16:39
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan un fiyatı açıklaması Açıklaması, System.String[]

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, buğdayda hasat zamanı olmasına karşın un fiyatına zam yapıldığını belirterek, "Bu konuda federasyon olarak Bakanlık ile diyalog halindeyiz.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, buğdayda hasat zamanı olmasına karşın un fiyatına zam yapıldığını belirterek, "Bu konuda federasyon olarak Bakanlık ile diyalog halindeyiz. Üretim yapan un sanayicilerini bir kez daha bu fiyatları gözden geçirmeye davet ediyorum." dedi.

Balcı, federasyon tarafından Gaziantep'te bir otelde düzenlenen bölge toplantısının ardından yaptığı açıklamada, buğdayda hasat zamanı olduğunu söyledi.

Mayıs ayının sonunda bir çuval un fiyatının 130-140 lira civarında olduğunu ifade eden Balcı, an itibarıyla bu fiyatın 165-175 lira bandına yükseldiğini belirtti.

Hasat dönemi fiyatların düştüğünü ancak bu yıl böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

"Her yıl hasat zamanı un fiyatlarında gevşeme söz konusu olurken ilk defa bu sene un fiyatlarında hasat zamanı yüzde 25-30 fiyat artışı kabul etmemiz mümkün değildir. Bugüne kadar bu tür durumlarda Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü her zaman kendi görevi olan piyasayı süspanse etme görevini yerine getirdiği için bir iyileştirme söz konusu olmuştur. Ama hasat zamanı yüzde 30 artış konusunda Bakanlığımızın dün olduğu gibi bugün de acilen tedbir almasını bekliyoruz. Pandemi süresince, herkesin hassas olması gerektiği bir zamanda, un sanayicilerin hasat zamanı yüzde 25-30 fiyat artışı yapması kabul edilemez. Bu konuda federasyon olarak Bakanlık ile diyalog halindeyiz. Üretim yapan un sanayicilerini bir kez daha bu fiyatları gözden geçirmeye davet ediyorum."

Bir gazetecinin, "Bu durum ekmek fiyatlarına yansır mı" şeklindeki sorusu üzerine Balcı, "Kaçınılmaz yani. Unun ekmekte maliyeti yüzde 33. Dolayısıyla undaki yüzde 30 artış ekmek fiyatlarına mutlaka olumsuz yansıyacaktır." dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan un fiyatı açıklaması Açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan un fiyatı açıklaması Açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan un fiyatı açıklaması Açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Hasat, Balcı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan un fiyatı açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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