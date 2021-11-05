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Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' genelgesi - Son Dakika

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' genelgesi

05.11.2021 12:58
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' genelgesi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' genelgesiTÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Fırıncı esnafımızın nefes alabilmesi, ayakta durabilmesi için ve tüketici olan halkımızı da göz önüne alarak ülke genelinde 10 lira olan ekmeğin kilogram fiyatının 12...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' genelgesi

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Fırıncı esnafımızın nefes alabilmesi, ayakta durabilmesi için ve tüketici olan halkımızı da göz önüne alarak ülke genelinde 10 lira olan ekmeğin kilogram fiyatının 12 liranın üzerinde olmaması için odalarımıza genelge gönderdik. İstanbul'da 230 gram ekmek için arkadaşlarımızın 2,5 lira talepleri var. Bu da yüzde 19 artışı meydana getiriyor. 10 lira 86 kuruşa denk geliyor, yani 12 liranın altında. Ankara'da 200 gram ekmek 2 lira 25 kuruş olduğunda bu da 11 lira 25 kuruşa denk geliyor" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, iller bazında uygulanacak ekmek fiyatları ile bakanlıklar nezdinde yapılan çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi. Balcı, gerek dünyada gerek Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle fırıncı esnafın olumsuz etkilendiğini belirtti. Balcı, "Türkiye genelinde 2017 yılında 250 gram ekmeğin 1,25 lira olduğunu düşünecek olursak kilosu 5 lira oluyor. 2017 yılından bugüne kadar ekmekteki fiyat artışının yüzde 100 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz, yani makul bir fiyat artışı. Biz fiyat artışını gerçekleştirirken halkımızın alım gücünü her zaman göz önünde bulundurduğumuz gerçektir. Bu zaman zarfında gerek işletme girdilerimiz gerekse un fiyatlarındaki artışa bakacak olursak 2017 yılında unun 1 çuvalının 66 lira olduğunu görüyoruz. 2021 yılında un fiyatı 220-240 lira arasında. Bu da unda yaklaşık yüzde 270 bir fiyat artışının meydana geldiğini gösteriyor. Yani 5 yılda Türkiye genelinde ekmeğin kilo fiyatı yüzde 100 artarken un fiyatının yüzde 270 arttığını görmekteyiz. Mayaya baktığımızda 2017 yılında 1 koli maya 40 lirayken 2021 yılında bugün 110 lira. Yani mayadaki fiyat artışı da yüzde 300" dedi.

'EKMEĞİN KİLO FİYATI 12 LİRANIN ÜSTÜNDE OLMAYACAK'Balcı, 2017-2021 verilerine bakıldığında ekmekteki artışın bugüne kadar halkı mağdur etmeyecek bir artış olduğunu kaydederek, "4 ay içinde un fiyatlarının 135 liradan 220 liraya çıktığını baz aldığımızda undaki artışın yüzde 65 olduğu gerçeği ortaya çıkmakta. Fırıncı esnafımızın nefes alabilmesi, ayakta durabilmesi için ve tüketici olan halkımızı da göz önüne alarak ülke genelinde 10 lira olan ekmeğin kilogram fiyatının 12 liranın üzerinde olmaması için odalarımıza genelge gönderdik. Bizim temennimiz un fiyatlarının belki bir noktada durması gerekiyor. Bakanlık bunun üzerinde çalışmalarını yapıyor. Unda bir fiyat durulmasına gidilecek olursa, ekmek konusunda bizim ön gördüğümüz bu fiyatın uzun süreli olacağını düşünüyoruz. 12 lirayı azami geçmemesi konusunda genelge gönderdik. Bu demek değildir ki; tüm Türkiye'de ekmeğin kilo fiyatı 12 olacak. O ildeki odalarımız maliyet hesaplarını yaparak ilgili kurumlara müracaat ederek fiyat alacaklar. İstanbul'da 230 gram ekmek için 2,5 lira talepleri var arkadaşlarımızın. Bu da yüzde 19 artış meydana getiriyor, 10 lira 86 kuruşa denk geliyor, yani 12 liranın altında. Ankara'da 200 gram ekmek 2 lira 25 kuruş olduğunda bu da 11 lira 25 kuruşa denk geliyor" diye konuştu.'BU, EKMEK ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAKTIR'

Balcı, İstanbul Halk Ekmek'in uygun fiyatlı ekmek satmasına ilişkin, "'Fiyat artışına gitmeyeceğiz' diyorlar. Ekmek üzerinden siyaset yapmak değil de nedir. Dar gelirli vatandaşa maksadımız destek sağlamaksa suya yapabildiğiniz kadar zam yapacaksınız, ulaşıma yüzde 55 zam yapacaksınız 'ekmeğe zam yapmayacağız, girdiler arttı' ifadesi çelişiyor. Bu, ekmek üzerinden siyaset yapmaktır. Bana göre yerel yönetimlerin bu yanlış tutumlarından vazgeçmeleri gerekir. Dar gelirli vatandaşı düşünüyorlarsa esnafı da mağdur etmeden yol izlemeliler. 'Ben ekmeğe zam yapmayacağım' derken, o ekmeğin kalitesi ile fırıncımızın ürettiği ekmeğin kalitesinin aynı olmasını söylemek mümkün değil" ifadesini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' genelgesi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Balcı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' genelgesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan 'ekmek zammı' genelgesi - Son Dakika
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